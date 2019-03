Bramsche. Gegen den TV Langen konnten die Verbandsliga-Handballer des TuS Bramsche ihren zweiten Saisonsieg (32:29) feiern.

Aggressiv in der Abwehr und gefährlich im Angriff kamen die Gastgeber gut in die Partie. Wegen einiger Abstimmungsprobleme in der Bramscher Defensive konnte der TV Langen aber ebenfalls regelmäßig treffen.

So führten die Langener zur Mitte der ersten Halbzeit mit 10:8. Der TuS stellte daraufhin seine Abwehr auf eine 6:0-Formation um. Auch wenn die Fehler dadurch nicht aufhörten, standen die Hausherren nun sichtlich kompakter. Auf diese Weise gelang es dem TuS schließlich, die Führung zu übernehmen und mit einem knappen 16:14-Vorsprung in die Pause zu gehen.

TuS kommt stark aus der Kabine

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber dann besonders stark in Fahrt. Schnell baute Bramsche die Führung auf 21:16 aus. „Unser Tempospiel war ordentlich. Wann immer wir den Ball laufen ließen, haben wir den Gegner heute vor Problem gestellt“, beobachtete TuS-Trainer Kai Golchert.

Entscheidenden Anteil an der Offensivleistung hatte zudem A-Jugend-Youngster Lars Meyer, der am Spielende acht Treffer erzielt hatte und sich ein Sonderlob seines Trainers verdiente: „Es ist erste Sahne, was Lars momentan offensiv reißt. Letztes Spiel war schon gut, aber heute hat er noch mal eins draufgesetzt.“

Langen macht es spannend

Im weiteren Spielverlauf ließ der TuS das Tempo etwas schleifen, verlor seine Linie und hatte zudem Pech mit einigen Zeitstrafen. Dadurch gelang es Langen fünf Minuten vor dem Ende wieder auf ein Tor heranzukommen (28:27).

Mit großem Willen kämpften die Hausherren sich allerdings vor gut gelaunten Zuschauern durch und siegten am Ende mit 32:29. Dies bedeutet den zweiten Saisonsieg der Hasestädter und den ersten unter Cheftrainer Golchert. Spieler Marcel Luhn resümierte: „Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung haben wir den ersten Sieg des Jahres geholt.“

Spielertrainer Golchert blickt bereits voraus: „Wenn wir diese Leistung gegen Achim/Baden bestätigen, haben wir gute Chancen, dort den nächsten Sieg zu holen. Wenn wir weniger als heute geben, reicht es aber definitiv nicht.“

Fan-Bus hat noch freie Plätze

Um die Wahrscheinlichkeit eines Auswärtssieges zu erhöhen, treten Golchert und sein Team die Auswärtsreise zur SG Baden/Achim II wieder mit einem Fan-Bus an. Für diesen sind noch Plätze verfügbar. Der Unkostenbeitrag beträgt 12 Euro pro Person. Abfahrt ist am kommenden Sonntag um 14 Uhr am Schulzentrum. Mit der Rückkehr wird um 21 Uhr gerechnet. Anmeldung per E-Mail an karsten.muehlmeier@bramsche-handball.de.

Auch die Reserve gewinnt

Ebenfalls erfolgreich war die zweite Mannschaft von Trainer Maik Podszuweit. Mit einem deutlichen 34:19-Derbysieg triumphierte die Bramscher Reserve in der Landesklasse Weser-Ems Süd gegen die HSG Osnabrück II.

Für die TuS-Erste spielten: Lars Meyer 8 Tore, Alexander Brockmeyer 6, Marcel Golchert 6, Thomas Erben 3, Joshua Friese 2, Maurice Hommers 2, Marcel Luhn 2, Marc Clausing 1, Julian Göcke 1, Christoph Müller 1, Michel Ortland, Maurice Strubbe sowie Jakob Kasperlik (TW).