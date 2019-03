Bramsche. Das Bramscher "Frühlingserwachen" war am Sonntag ohne Öffnung der Geschäfte, insbesondere aber wegen des sehr schlechten Wetters ein "Schlag ins Wasser".

Viele Jahre war das Bramscher "Frühlingserwachen" stets ein Aufbruchsignal für die "Draußensaison" in der Innenstadt. Wieder rausgehen, Leute treffen, in der Menge durch die Große Straße schlendern und auch an einem Sonntag einkaufen können, dies machte die Veranstaltung zum Magneten selbst für zahlreiche Besucher von außerhalb.

Nun hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg entschieden, dass beim "Frühlingserwachen" 2019 die Geschäfte geschlossen bleiben müssen. Graue Wolken, reichlich Regen und obendrauf diese Veränderung stellten das "Frühlingserwachen" vor eine ganz neue Fragestellung. Werden die seit jeher aktiven Aussteller von Zweirädern, Autos und Pflanzen und die als "Plus" zum Frühlingserwachen vor wenigen Jahren hinzugefügte Gewerbeschau auf dem Marktplatz den Wegfall der geöffneten Türen bei den Einzelhandelsgeschäften kompensieren können?





Die Verkehrssituation am Möbelhaus Hardeck ließ noch Hoffnung keimen. Hier war es, wie stets bei solchen Anlässen, eng auf den Parkplätzen. Doch dort brachten auch die Marktschreier Aal Ole, Naschkram Ben, Wurst Achim, Käse Max und „Der Blumen Holländer“ lauthals ihre Produkte nicht portions-, sondern tütenweise unter das Volk. Auf dem Zentralparkplatz in Bramsche hingegen wurde schnell klar: Auf der Großen Straße würden sich keine Besuchermassen gegenseitig auf die Füße treten.

Menschentrauben, wenn auch im deutlich reduzierten Umfang, bildeten sich nur unter den Pavillons und Vordächern der Aussteller. Sonst bestimmten Regenschirme das an Menschen ausgedünnte Bild in der Szenerie. Wie rar der Besucherandrang ausfiel, war am Bratwurststand von Sostmann zu sehen. Stefan Prinz, der Küchenchef, sprach von einer „um ein Vielfaches“ reduzierten Kundschaft.

„Traurig“ fand Hartmut Mai aus Bramsche den Zulauf. Geöffnete Geschäfte "hätten gut gepasst, um sich aufzuwärmen und abzutrocknen“. Der Bersenbrücker Alexander Schreib meinte gar, es sei „ein wenig totenstill“ in der Fußgängerzone.

Sachlicher bewertete Eva Bruns vom gleichnamigen Autohaus auf dem Marktplatz die Situation. „Das mit dem Wetter ist schade. Ein paar Mutige sind unterwegs. Mit Sonne wäre es schön gewesen. So bleibt uns nur der Galgenhumor“. Jens Mehring, der in der Nähe von Twenhäfel mit einem Hindernisparcours versuchte, die Jugend zum Mitmachen zu motivieren, nahm es hingegen mit Humor. Er rief kurzerhand den „1. Bramscher Schautag“ aus und regte an: „Genießen Sie die frisch geputzten Schaufensterscheiben“.





„Schade, dass die Geschäfte nicht geöffnet haben“, fand auch Andreas Luttmer, der am Stand der Firma Grünebaum die Stellung hielt. „Sicherlich wären dann mehr Leute angezogen worden“.

Für das Wetter kann niemand was und Veranstaltungen im Außenbereich hängen eben einfach davon ab. Ob es von Erfolg gekrönt sein wird, dass Wolfgang Kirchner, der Geschäftsführer des Stadtmarketings, in der Mitte der Großen Straße den Publikumszulauf per Klick am Zählgerät ermitteln ließ, bleibt abzuwarten. Immerhin wies das Display der freundlichen Mitarbeiterin, die dort die Zähltaste betätigte, innerhalb einer guten halben Stunde 421 Passanten aus.