Bramsche. Nachdem der verkaufsoffene Sonntag zum Bramscher "Frühlingserwachen" gerichtlich untersagt worden ist, stellt sich die Frage: Welche Anforderungen müssen erfüllt werden, damit künftige Veranstaltungen genehmigt werden können?

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg hatte in der vergangenen Woche bezweifelt, dass die Gewerbeschau mit Rahmenprogramm tatsächlich der eigentliche Anlass ist, zu dem Besucher in die Innenstadt kommen, und die Geschäfte dazu quasi nur zusätzlich öffnen. Wie das OVG zu diesem Schluss gekommen ist, damit hat sich mittlerweile Bramsches Erster Stadtrat Ulrich Willems näher befasst – und sieht durch die Begründung offenbar nicht nur auf die Stadt Bramsche, sondern auch auf andere Kommunen erhebliche Schwierigkeiten zukommen, verkaufsoffene Sonntage künftig überhaupt noch gestatten zu können.

Es sei zwar "positiv festzustellen", so Willems, dass das OVG die Zulassung von verkaufsoffenen Sonntagen aufgrund des Niedersächsischen Ladenöffnungsgesetzes nicht generell für verfassungswidrig halte – anders als das Verwaltungsgericht Osnabrück. Das OVG habe dieser Auffassung "erneut eine klare Absage erteilt", betont Willems. Dies sei "für uns wichtig, da wir ja noch zwei weitere Sonntagsöffnungen an den beiden Kirmes-Sonntagen haben, die bisher nicht Gegenstand des Verfahrens waren." Die Gewerkschaft Verdi hatte bislang nur gegen die verkaufsoffenen Sonntage "Frühlingserwachen" und "Bramscher Rot" Widerstand angekündigt.

Verschärft habe das Oberverwaltungsgericht nun aber, erklärt Willems weiter, die Anforderungen an die Prognose der Besucherzahlen, die der Veranstaltung selbst und nicht nur der Sonntagsöffnung zuzurechnen sind. Das Gericht verlange nunmehr "einen Nachweis anhand konkret für den Sonntag ermittelter Zahlen". Der von der Stadt Bramsche in Anlehnung an die bisherige Rechtsprechung herangezogene Vergleich der Veranstaltungsbesucher mit den Besucherzahlen der Innenstadt an normalen Verkaufstagen werde dagegen als nicht zulässig angesehen.

Kritik an neuen Vorgaben

Willems kritisiert, von den kommunalen Genehmigungsbehörden werde damit "praktisch etwas Unmögliches verlangt." Denn es müsste jede Veranstaltung zunächst noch einmal ohne Sonntagsöffnung durchgeführt und dabei die Besucherzahl ermittelt werden. Ebenso könnten Sonntagsöffnungen auch dann nicht genehmigt werden, wenn sie zu einer Veranstaltung erstmals stattfinden sollen. Denn auch in diesem Fall sei es nicht möglich, die Besucherzahlen für einen solchen verkaufsoffenen Sonntag zu belegen. Denn diese "können ja noch gar nicht vorliegen", so Willems.

Der Erste Stadtrat befürchtet, "dass auch das geplante neue Landesgesetz keinen Rechtsfrieden schaffen wird." Der Gesetzentwurf orientiere sich an der bisherigen Rechtsprechung des OVG und spreche nur vom Erfordernis eines Anlasses für die Sonntagsöffnung, ohne die Rahmenbedingungen dafür näher zu bestimmen. Die Stadt Bramsche werde deshalb nun über den Niedersächsischen Städtetag "klarstellende gesetzliche Regelungen einfordern", so Willems.