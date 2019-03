Achmer/ Hesepe.. Unverheiratet mit einem Kind zu leben bedeutete vor einem halben Jahrhundert noch Ausgrenzung, heute ist es nichts Besonderes mehr, alleinerziehend zu sein. Aber ist es auch einfacher? Die frühere SPD-Lanstagsabgeordnete Helga Lewandowsky, 88, und eine berufstätige junge Mutter im Jahr 2019.

"Alleinerziehend, das ist doch heute fast normal", meint die junge Frau. Im Alltag, an ihrer Arbeitsstätte geht Erzieherin Vanessa* offen damit um, dass sie und ihr Lebensgefährte sich kurz nach Lisas* Geburt getrennt haben. Ihren Namen und den ihrer Tochter möchte sie dennoch nicht gern in der Zeitung oder im Internet lesen.

Ganz anders Helga Lewandowsky. Als ehemalige Landtagsabgeordnete und stellvertretende Bürgermeisterin ist die Sozialdemokratin es gewöhnt, in der Öffentlichkeit zu stehen. Jahrelang setzte sie sich sogar als Vorsitzende des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) für ihre Schicksalsgenossinnen ein. Auch ihre Tochter Anke Hennig, heute Ortsbürgermeisterin von Achmer, hat kein Problem damit, zu erzählen, dass sie ohne Vater aufgewachsen ist. Ihre ältere Tochter erzog Hennig selbst die ersten fünf Jahre allein.

Doch was so selbstverständlich wie selbstbewusst erscheint, war für Helga Lewandowsky ein schwerer und belastender Prozess, über den die streitbare alte Sozialdemokratin im Rückblick nachdenklich sagt: "An eine Abtreibung habe ich nie gedacht, eher daran, dass es an mein eigenes Leben gehen könnte".

Als sie Lewandowsky 1964 schwanger wurde, nannte man alleinstehende Mütter noch "gefallene Mädchen". Allerdings war die Fachlehrerin eher eine "gestandene Frau". 34 Jahre alt, berufstätig, politisch engagiert, auf dem Weg in den Osnabrücker Stadtrat und mit einem, wie sich später herausstellte, verheirateten britischen Soldaten liiert, der das Weite suchte, als er von der Schwangerschaft erfuhr.

Berufstätig und allein mit Kind

Berufstätig, allein mit Kind und ohne Familie in unmittelbarer Nähe zu sein, schien Helga Lewandowsky damals unmöglich. Schweren Herzens gab sie ihre Wohnung am Osnabrücker Schölerberg auf und zog wieder zu ihren Eltern nach Achmer. Alleinerziehende hatten zu der Zeit nicht einmal das Sorgerecht für ihre Kinder. Es lag beim Jugendamt, dass regelmäßig in den kleinen Familien auftauchte. Helga Lewandowsky hat nicht vergessen, wie hart sie kämpfen musste, um die Verantwortung für ihre Tochter zugesprochen zu bekommen.

Es war eng in dem kleinen Haus am Fürstenauer Weg in Achmer, aber man hielt zusammen. Besonders ihrer Mutter, die einsprang, damit Helga arbeiten konnte, ist sie noch heute unendlich dankbar. Liselotte Lewandowsky war es auch, die damals eine Besucherin stumpf abfertigte, die sich den schnippischen Spruch nicht verkneifen konnte: "Das war's dann ja wohl mit der Lehrerin". Die Frau sei wohl eher neidisch gewesen meint ihre Tochter heute. Liselotte Lewandowsky habe nur trocken erwidert: "Der Chef war schon da". Die junge Stenografielehrerin wurde dringend gebraucht und kehrte bald zurück, allerdings mit der Auflage: "Mach es wie Adenauer. Einfach nicht darüber reden".

Erziehung zu Selbstständigkeit

Mit ihrer Tochter redete sie allerdings schon über ihre Abstammung, was viele alleinerziehende Mütter zeit ihres Lebens damals nicht übers Herz brachten. " Das ist ein Verbrechen an den Kindern", findet sie. Ansonsten erzog sie zu Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit, nahm sie mit zu politischen Terminen und in den Landtag. Anke lernte politische Größen wie Karl Ravens und Gerhard Schröder und sogar Willy Brandt kennen und spielte auf den Fluren des Landtags mit Boris Pistorius, dem Sohn der SPD-Abgeordneten Ursula Pistorius und heutigem niedersächsischen Innenminister. "Angefeindet worden bin ich in dieser Zeit eigentlich nicht", meint sie im Rückblick, "und wenn, dann eher, weil ich kein deutsches Auto gefahren habe".

Selbstbewusst und politisch erfolgreich, gelang es ihr wohl besser, die Lage zu bewältigen als vielen anderen jungen Müttern. Dennoch stand sie vor den gleichen Alltagsschwierigkeiten wie alle alleinerziehenden Mütter, . Im Landtag zog sei daraus die Konsequenzen und setzte sich nachdrücklich für die Gleichstellung der alleinstehenden Mütter, für mehr Betreuungsmöglichkeiten und für die Fristenlösung bei ungewollter Schwangerschaft ein. Helga Lewandoski sagt übrigens bewusst "alleinstehend", nicht "alleinerziehend".





"Man erzieht ein Kind niemals allein". Helga Lewandowsky, ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete

Die Verbindung zum VAMV entstand ebenfalls aus der Landtagsarbeit. Die damalige Osnabrücker Verbandsvorsitzende Hildegard Bockbreder hatte im Leineschloss Topflappen an die Parlamentarier verteilt "zum Anfassen von heißen Eisen". Lewandowsky trat in den Verband ein . "Als Betroffene musste ich einfach solidarisch sein", sagt sie. Ihre politische Erfahrung führte sie bald in Führungsämter, wo sie sich in erster Linie bemühte, die Beratungsstrukturen für alleinstehende Mütter zu verbessern.



Ohne Job, ohne Wohnung

Trotz ihrer so unterschiedlichen Biografien verbindet einiges die frühere Abgeordnete und die junge Erzieherin. Über gesellschaftliche Ächtung muss sich Vanessa keine Sorgen mehr machen. Ohne Unterstützung der Familie wäre es aber der jungen Mutter auch heute kaum möglich gewesen, ihre Ausbildung abzuschließen und jetzt beruflich auf eigenen Beinen zu stehen. Vanessa steckte mitten in der Berufsausbildung, lebte mit ihrem Lebensgefährten zusammen, die kleine Tochter war schon geboren. "Wir wollten heiraten, das Brautkleid war schon bestellt", erzählt sie. Dann habe sie erfahren, dass Lisas Vater sie betrogen habe.

"Es ist wohl so, dass Beziehungen einfach nicht mehr so haltbar sind" Vanessa*, alleinerziehende Mutter und Erzieherin





Das Paar trennte sich. "Ich stand dann da, alleinerziehend, ohne Job, ohne Wohnung. Die beiden Großmütter sprangen ein, ebenso ihr Bruder und Lisas Patenonkel, sie brachten die Kleine in die Kita , holten sie wieder ab. "Ich habe eine ganz tolle Familie", sagt Vanessa.



Aber die junge Frau wollte auch selbst für Lisa da sein. Besonders, wenn die Tochter krank war, "braucht sie doch ihre Mutter". In der Schule sei das nicht immer gut angekommen, erzählt sie. "Kann denn nicht eine Nachbarin aufpassen", hieß es dann häufig. Vanessa wollte das nicht. Inzwischen hat sie ihre Ausbildung abgeschlossen und die Möglichkeit, ihre Tochter ganz offiziell mit an ihren Arbeitsplatz zu nehmen, eine Möglichkeit, die Lewandowsky nicht hatte, aber sich einfach irgendwie schuf.

Woran sich beide Frauen aber erinnern und was sich in einem halben Jahrhundert offenbar aller verbesserten Betreuungsmöglichkeiten zum Trotz nicht geändert hat ist die Belastung, sich nie austauschen zu können und die Verantwortung immer allein zu tragen. "Ich möchte doch nicht immer anderen zur Last fallen", sagt die junge Frau. "Einfach mal feiern gehen, das geht nicht". Freunde zogen sich zurück. Sie hatten kein Verständnis dafür, dass Lisa immer dabei war. Zu anderen wieder wurde das Verhältnis wesentlich enger. Und sowohl Helga Lewandowsky als auch die Erzieherin Vanessa kennen das Gefühl bleierner Erschöpfung, wenn es keine Pausen mehr gibt. Vor einem halben Jahrhundert ebenso wie heute.





* Namen geändert und der Redaktion bekannt