Bramsche. Bramsche hat ein neues Museum: Mit Festakt und Empfang wurde das "Haus der Naturkultur" im Spritzenhaus eingeweiht. Große Freude, aber auch bewegende Momente prägten den Abend.









Es war ein langer Weg für Thorsten Thomas und seine Mitstreiter, umso größer war die Freude aller Beteiligten, nun die Früchte ihres beharrlichen Einsatzes zu ernten. Als Gründer und Vorsitzender der Stiftung der naturkundlichen Sammlungen war Thorsten Thomas die treibende Kraft bei der Planung und Realisierung des Hauses. Welche Bedeutung des Erreichte für ihn hat, zeigte sich bei seiner Danksagung, als ihm mehrfach die Stimme versagte. Aber auch in der Rede von Bürgermeister Heiner Pahlmann kam zum Ausdruck, dass es sich um weit mehr als einen rein formellen Festakt handelte. Er freute sich, „dass diese Hartnäckigkeit und der Enthusiasmus, der in der ganzen Truppe steckt, jetzt hier so zum Ziel geführt hat.“ Und auch Kreisrat Winfried Wilkens zollte den Aktiven und Thorsten Thomas, „der die Sammlung mit eigenen Händen zusammengetragen“ habe, Respekt.







Bunte Themenmischung

Wie der Name schon erkennen lässt, werden Natur und Kultur hier nicht getrennt gesehen, sondern zusammengedacht. „Wie hängt alles zusammen?“, lautet die grundlegende Frage, der zukünftig im Spritzenhaus nachgegangen werden soll. Inhaltlich wird der Bogen entsprechend weit gespannt: Von Astronomie bis Ägyptologie, von Pflanzen, Insekten, Muscheln, präparierten Tieren und Fossilien bis hin zum Klimawandel erstreckt sich die bunte Themenmischung des Hauses – und das auf nur 120 Quadratmetern. „Das ist ja das Schöne hier im Spritzenhaus“, findet Thorsten Thomas, „es ist klein und es ist wirklich gemütlich geworden. Und wenn man das noch mit einer wissenschaftlichen und interessanten Vortragsreihe zusammenbringt, ist das eine tolle Kombination.“





Im Sammlungsraum sind die Schränke randvoll mit Exponaten. Manche Stücke mussten im Lager bleiben, weil es keinen Platz mehr gab – so etwa eine Goldfigur des Tutanchamun. Dazu gibt es einen Schulungsraum, in dem Experimente durchgeführt werden können, und einen Raum mit einem selbstgebauten, halbtransparenten Globus, der in leuchtenden Farben zum Beispiel Veränderungen der CO 2 -Konzentration darstellen kann. In der Bibliothek sollen unter anderem Workshops stattfinden. Sie wurde nach Thomas' langjährigem Mentor Rolf Hammerschmidt benannt, ein Bild von ihm ziert nun dort eine Wand. Gerade erst sind Mineralien eingetroffen, die der Bramscher Naturkundler dem Haus gestiftet hat.





Die Wunder dieser Welt entdecken

Musikalisch wurde der Abend am Klavier von Ingeborg Weyer begleitet, der Frau des Förderkreisvorsitzenden Joachim Weyer. Stücke wie „What a Wonderful World“ und „My Way“ passten thematisch ganz ins Programm: Schließlich geht es letztlich darum, mit wissenschaftlicher Begeisterung die Wunder dieser Welt zu entdecken. Umgekehrt geht es aber genauso darum, über die Entdeckung dieser Wunder – ob in einem Regentropfen, einem Käfer oder im Sternenhimmel – Begeisterung für die Wissenschaft zu wecken. Thorsten Thomas möchte dies anregen und vermitteln, auf seine Art und Weise – und ist damit schon weit gekommen.