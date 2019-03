Bramsche. Dank eines 96:57-Siegs gegen Hannover durften die Korbjäger des TuS Bramsche den vorzeitigen Titelgewinn bejubeln.

„Total geil, endlich hat’s geklappt“, fasste der Vorsitzende der Bramscher Basketballabteilung, Jörg Barowski, seine Gemütslage kurz nach dem Schlusspfiff zusammen. „Wir sind vor unseren Fans zweimal auf der Zielgerade gescheitert. Heute aber nicht. Auf geht’s in die erste Regio!“

Frühe Gänsehautmomente

Das letzte Heimspiel der Saison, das Barowski und die insgesamt rund 1000 Zuschauer zuvor gesehen hatten, geriet für die Red Devils zur erwarteten Pflichtaufgabe. Diverse Gänsehautmomente gab es allerdings schon vor dem ersten Sprungball. Als das Licht ausging und die TuS-Spieler in die Halle einliefen, wedelte das euphorische Publikum mit weißen und roten Luftballons. „Es ist einzigartig, was es hier in Bramsche gibt. Der Einlauf im Dunkeln war richtig cool“, bescheinigte Mannschaftskapitän Jan-Philipp Seitz den Fans nach der Partie.

Red Devils unter Druck

Im Duell mit dem TK Hannover taten sich die Hasestädter in der ersten Halbzeit etwas schwer. Der Druck auf den Schultern, es in eigener Halle gegen den Tabellenletzten nun endlich zu schaffen, sorgte für weniger unbeschwerte Basketballmomente als üblich. Gegen die jungen Gäste reichte aber auch eine durschnittliche Leistung, um am Ende des Spiels mit 39 Zählern in Führung zu liegen. Ein Abbild dafür, wie dominant die Red Devils in der Saison 2018/19 bisher aufgetreten sind.

„Spielerisch war es für uns heute nicht so einfach. Den Druck hat man die ganze Woche über gespürt“, erklärte Roland Senger nach überstandener Bier- und Sektdusche. „Aber es hat dann ja trotzdem zu einem souveränen Sieg gereicht.“

Als der Schlusspfiff und die damit verbundene Meisterschaft im vierten Viertel immer näher rückte, wurde es in den Zuschauerreihen immer lauter und auf der Bramscher Bank herrschte eine ganz besondere Vorfreude. „Schon ein paar Minuten vor dem Ende hatte ich krasse Gänsehaut. Die Stimmung heute war einfach nur bombastisch“, gestand Roland Senger.

Titel wird überschwänglich gefeiert

Kein Halten kannten Topscorer Cameron Coleman und seine Mitspieler, nachdem die Schiedsrichter das letzte Heimspiel der Saison beendet hatten. Zusammen mit auf den Platz gestürmten Mitgliedern des Fanclubs „Bramscher Jungs“ wurde der Freude über die gerade gewonnene Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg freien Lauf gelassen. Auch ehemalige TuS-Akteure wie Andreas Joachim und Max Grevemeyer ließen es sich nicht nehmen, mit ihren Ex-Kollegen zu feiern.

„Im Vergleich zu 2016 gegen Westerstede und 2018 gegen Langenhagen ist das heute natürlich ganz was anderes“, sagte der überglückliche TuS-Routinier Daniel Meyer, nachdem die erste Feierwelle abgeebbt war. „Wir haben in dieser Saison einfach ein super Team, es gab kein Tief, alle haben immer zusammengehalten.“

Fan-Euphorie in Bramsche

„Im vergangenen Jahr waren die ersten Monate nach dem Nichtaufstieg die schwersten, die ich in meiner Zeit in Bramsche bisher erlebt habe“, blickte ein wenige Sekunde vorher „biergeduschter“ Gunnar Elsemann nach dem Schlusspfiff zurück auf die Vorsaison. Umso glücklicher war der Teammanager, dass es diesmal mit dem Aufstieg geklappt hat.

Ein Grund, warum sich Bramsche die erste Regionalliga auch leisten kann, sind die treuen TuS-Fans. Anders als noch vor sieben Jahren, als die Red Devils auch aus Kostengründen freiwillig in die zweite Regionalliga abgestiegen sind, spielt dieses Thema nun eine eher untergeordnete Rolle. „Damals sind 200 bis 300 Zuschauer zu unseren Heimspielen gekommen, heute sind es im Schnitt mehr als doppelt so viele“, freut sich Gunnar Elsemann über die Euphorie, die in den vergangenen Jahren nachhaltig gewachsen ist.

Zwei Spiele stehen noch aus

Mit welcher Mannschaft die „Roten Teufel“ in der neuen Liga an den Start gehen, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. Vorher stehen für den TuS als erstes noch die zwei ausstehenden Auswärtsspiele in Quakenbrück (17. März) und Wolfenbüttel (30. März) auf dem Programm. „Die Chancen, dass wir die Leistungsträger dieses Teams halten können, stehen ganz gut“, ließ sich Teammanager Gunnar Elsemann auf der Meisterfeier aber noch entlocken.

Für den TuS Bramsche spielten: Sasa Cuic 22 Punkte/1 Dreier, Cameron Coleman 19, Jan Philipp Seitz 16/2, Daniel Meyer 16/4, Naim Noureddin 11/3, Jakob Freimuth 4, Lukas Kleyböcker 3/1, Heiner Fährrolfes 2, Marko Primorac, Marius Rautenstrauch, Thorben van de Water.