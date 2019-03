Bramsche . "Modernste Technik in einem alten Haus", so fasst Apotheker Friedel Bögelmann leben und arbeiten im denkmalgeschützten Haus Münsterstraße 21 zusammen, in dem seit Ende der 1950er Jahre die Martini-Apotheke ihr Domizil hat. Für unsere Serie "Leben im Denkmal" haben wir das Anwesen besucht.

Die rote Klinkerfassade mit den vorgesetzten Stuckelementen fällt auf im baulichen Ensemble der Münsterstraße. Noch mehr erstaunt der Anblick, wenn man sich dem Gebäude von den Ärztehäusern und dem großen Parkplatz aus nähert. Der hintere Bereich des Anwesens besteht aus einem Fachwerkwerkhaus, das darüberhinaus auch noch viel niedriger ist als der repräsentative "Neubau" an der Münsterstraße.









Eigentümerin Heiderun Thöle kann das Rätsel aufklären. Noch im 19. Jahrhundert reichte das Fachwerkgebäude bis zur Münsterstraße, der dazu gehörige Garten wiederum bis zur Breuelstraße. Um die Wende zum 19. Jahrhundert hatte auf dem Anwesen, das im Jahr 1659 erstmals urkundlich erwähnt wird, der Tischler Rudolf Stubbe seinen Betrieb mit Lager und Werkstätten.

Der Betrieb scheint durchaus einträglich gewesen zu sein, denn 1902 ließ Stubbe den vorderen Teil des Hauses abreißen und in der heute noch erhaltenen Form neu bauen. An der Tür der Apotheke ist noch die Inschrift "1902" zu lesen.

Der hintere Teil blieb als Fachwerkhaus erhalten. In dieser Form zu sehen ist es allerdings erst wieder, seitdem Familie Thöle im Zuge der Renovierungsarbeiten die Fassade von der wenig schönen 1960er-Plastikverkleidung befreien ließ. Vom Parkplatz aus mutet Nummer 21 wie zwei voneinander vollkommen unabhängige Häuser an.

Der Eindruck zieht sich durch das gesamte Gebäude, wie bei einem Rundgang deutlich wird. "Im vorderen Teil haben wir ganz hohe Räume, im hinteren Teil sind die Decken so niedrig, dass Balken mit rot-weißem Warnband gekennzeichnet sind. Thöle stellt sich unter einen Balken. Rund 1,70 Meter, es passt so gerade.

"Als Kind habe ich immer überlegt, wie viel ich noch wachsen darf, bis ich oben anstoße", erinnert sich die Tochter des Initiators des Tuchmacher-Museums, Friedrich Thöle. Familie Thöle hatte in dem hinteren Gebäude ihre Wohnräume. Um einen Bücherschrank stellen zu können, musste sogar eine Ecke in einen Deckenbalken gesägt werden.









Heiderun Thöle weiß noch genau, wo sie mit ihrer Schwester spielte, wo welcher Wohnraum sich befand. Die Räume waren zwar niedrig, ansonsten war die Wohnung aber auf neuestem Stand.



"Mein Opa hat immer darauf geachtet. Wir waren unter den ersten, die ein Radio, ein Auto oder eine Zentralheizung hatten" Hausbesitzerin Heiderun Thöle

Mit heutigem Komfort war das dennoch nicht zu vergleichen. Der Zugang zur Heizung befand sich außen. "Man musste immer raus, um Koks nach zu schippen", erinnert sie sich an ihre Jugendjahre. Den Lagerraum gibt es immer noch, Er wird heute von der Apotheke mit genutzt.



Stuck und hohe Decken

Christian und Friedrich Bögelmann und Heiderun Thöle nehmen uns mit auf einen Rundgang durch die Räume. Die oberen Etagen des Vorderhauses werden als Wohnraum, beziehungsweise Praxis genutzt. Massive Wände, hohe Decken, edle Holzböden, die reich verzierte Fassade deuten darauf hin, dass es dem Tischlermeister seinerzeit um ein gutbürgerliches Erscheinungsbild seines Handwerksbetriebes ging, vor dem er sich mit seinen Mitarbeitern für den Fotografen präsentierte. Das Foto wurde Heiderun Thöle von Nachbarsfamilie Schlüter zur Verfügung gestellt.





Im Jahr 1927 wechselte dann die Nutzung des Hauses an der Münsterstraße . Hermann Auf der Heide, damals Rendant der Spar- und Darlehnskasse und Großvater von Heiderun Thöle übernahm das Haus, ließ Zentralheizung, Bad mit eigenem Gas-Badeofen und WC anlegen. Auch fließend warmes und Kaltes Wasser gab es bereits. 1928 zog die Spar- und Darlehenkasse ein, im selben Jahr dann auch Hermann Auf der Heide mit Frau Emma und den Töchtern Ella und Gertrud. Gertrud heiratete 1941 Friedrich Thöle, den Vater Heiderun Thöles. Im Krieg wurde das Haus stark beschädigt. Einige Granatsplitter sind noch heute im Treppengelände zu sehen. Trotz aller Schwierigkeiten gelang es Familie Thöle, die Schäden soweit zu renovieren, das es weiter bewohnt und auch vermietet werden konnte. Nach dem Krieg fanden hier etliche Flüchtlinge vorübergehend eine Bleibe.

1958 baute die Spar- und Darlehnskasse (heute Volksbank) an der Großen Straße neu und zog aus. Die Apothekerin Hertha Bendisch, die bis dato in der benachbarten Schreiber'schen Apotheke, der heutigen Hirsch-Apotheke, beschäftigt war, sah ihre Chance und eröffnete am 1. April 1959 die nach der Martinskirche benannte Martini-Apotheke im Erdgeschoss. 1977 übernahm dann Friedrich Bögelmann die Apotheke und führte sie bis zum Jahr 2011, als Sohn Christian in seine Fußstapfen trat.

Kontinuierlich renoviert

In der Zwischenzeit wurde das Objekt kontinuierlich renoviert, immer in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde. Unter anderem wurde 2007 im Obergeschoss nach Westen hin eine Loggia eingebaut, um die Wohnung aufzuwerten. Die Renovierung des Fachwerkhauses folgte 2013. Im Bodenraum wurden alte Balken und Fußbodenbretter wieder freigelegt und die Wände teilweise mit Lehmputz versehen. Diese Räume werden zurzeit als Atelier genutzt. Bereits seit 1989 verbindet eine Brücke die beiden Häuser 21 und 22, in dem heute Arztpraxen untergebracht sind. Der früher bis an die Breuelstraße reichende Garten wurde 1984 an die Stadt Bramsche verkauft für die Errichtung des Erweiterungsbaus der Meyerhofschule. "Da konnte man früher schon toll spielen", erinnert sich Thöle. Die früheren "Hofgebäude" wurden an die Familie Bögelmann veräußert. Hier entstanden weitere Arztpraxen.

Medikamente auf Knopfdruck

Zur Münsterstraße hin erlauben große Fenster einen Blick in die moderne Apotheke. In den Verkaufsräumen arbeiten die Mitarbeiterinnen mit einem Kommisionierungsautomaten, der auf Knopfdruck die benötigten Medikamente aus dem Lager in den Verkaufsraum schickt. "Als einzige in Bramsche", unterstreicht Bögelmann Senior stolz. Den Arbeitsabläufen kommt auch entgegen, dass nur zwei relativ schlanke Säulen die Statik des Verkaufsraums sichern, der sich über die gesamte Breite des Hauses erstreckt. Auf einem Wandabsatz weist ein Glasbild, dass Christian Bögelmanns Mutter gefertigt hat, auf den heiligen Martin hin, den Namenspatron der Apotheke.









Ansonsten müssen Bögelmann und sein Team schon gut zu Fuß sein. Zwischen dem neuen und dem alten Gebäudeteil gibt es immer wieder Stufen zu überwinden. Die Geschosse sind in der Höhe versetzt, die Räume eher klein und verwinkelt. Der Funktion tut das keinen Abbruch.. Dann führt er die Besucher auf den im Team nur als "Wackelboden" bezeichneten Lagerraum.









Breite Dielen schwingen merklich, wenn man einen Fuß auf sie setzt. Die Kinder der Mieter dürften früher hier ihren Spaß gehabt haben. Bögelmann gibt noch ein bisschen mehr Schwung. "Bis jetzt hat es ja immer gehalten", grinst der junge Apotheker. Zum Leben und Arbeiten in einem alten Haus gehört eben auch ein gehöriges Maß Zuversicht.