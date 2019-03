Bramsche. Versucht in Bramsche ein Mann, Kinder mit Süßigkeiten in sein Auto zu locken? Die Polizei bestätigt einen Vorfall, warnt aber vor Hysterie.

Am Mittwochnachmittag sei ein Junge am Zebrastreifen an der Malgartener Straße zwischen Integrierter Gesamtschule und Hasebad von einem Mann angesprochen worden, der dem Kind Süßigkeiten anbot. Das berichtet Anke Hamker, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Osnabrück, auf Anfrage unserer Redaktion. Der Junge habe aber genau richtig reagiert und sei weitergegangen, ohne auf den Unbekannten zu reagieren.

Die Mutter des Schülers habe bereits auf dem Parkplatz auf ihren Sohn gewartet und die Szene beobachtet. Es gebe allerdings keine konkreten Hinweise, in was für einem Fahrzeug der Mann unterwegs gewesen sei. Offenbar habe es sich um ein dunkles Fahrzeug gehandelt, Marke und Kennzeichen sind aber nicht bekannt.

Die Polizei habe sowohl mit Verantwortlichen der IGS als auch anderer Schulen gesprochen. „Weitere Fälle sind uns nicht bekannt“, betont Hamker. Nichtsdestotrotz seien Beamte im Umfeld der Schulen Streife gefahren. „Wir reagieren auf jede Meldung über solche Vorfälle, wollen aber keine Hysterie schüren“, so Hamker weiter. Wichtig sei, dass Kinder durch Elternhaus und Schule immer wieder für das Thema sensibilisiert werden, was in den vergangenen Tagen auch geschehen sei. Und noch etwas wünscht sich Hamker:

"Bevor entsprechende Meldungen in sozialen Medien verbreitet werden, sollte man lieber erst mit der Polizei sprechen."





Auch in Bramsche verbreitete sich der Vorfall in der Nähe der IGS allerdings schnell, zunächst über WhatsApp-Gruppen, dann auch auf Facebook. Genannt wurde in den Meldungen auch mindestens ein Fahrzeugtyp, den der Mann angeblich genutzt habe. Der Polizei ist dazu aber nichts Konkretes bekannt. Außerdem wurde behauptet, auch an der Meyerhofschule habe es einen Vorfall gegeben.



Davon aber hat weder die Polizei Kenntnis noch die Leiterin der Meyerhofschule, Petra Szczepanek. „Bei uns ist nichts Auffälliges beobachtet worden“, betont sie. Dennoch sei man mit Eltern im Gespräch, die von den Meldungen in den sozialen Medien gehört hätten. „Und das gesamte Kollegium hält natürlich noch mehr die Augen offen, als wir es ohnehin schon immer tun“, versichert Szczepanek. Vom Versenden von Elternbriefen sehe man aber auf Anraten der Landesschulbehörde ab. Denn derlei Maßnahmen hätten nach Ansicht der Behörde in der Vergangenheit die Verunsicherung noch vergrößert, statt zu einer Beruhigung beizutragen.