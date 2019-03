Bramsche. Die Bramscher Nachrichten werden in diesem Jahr 125 Jahre alt. Das wollen wir feiern, unter anderem mit Berichten und Aktionen. Und schließlich mit dem Umzug in neue Räume.

Die erste Ausgabe der Bramscher Nachrichten ist am 20. Oktober 1894 erschienen. Wenn alles nach Plan läuft, werden die heutigen Mitarbeiter um den 20. Oktober 2019 in den Neubau von NOZ Medien an der Großen Straße 40 umziehen. Am Freitag, 8. September, wurde dort Richtfest gefeiert. Was liegt näher, als Geburtstags- und Eröffnungsfeier zusammenzulegen? Die Planungen für verschiedene Aktionen dazu laufen auf Hochtouren.

Begleitend ist eine umfangreiche Berichterstattung geplant. In einer Serie werden wichtige Ereignisse der letzten 125 Jahre aus Bramscher. aber auch aus überregionaler Sicht betrachtet. Dazu suchen wir Zeitzeugen. Wie haben Sie das Wunder von Bern erlebt? Oder die Landung auf dem Mond? Oder das große Bramscher Stadtjubiläum im Jahr 1997? Was waren für Sie herausragende Ereignisse in Bramsche? Wenn Sie uns ihre Geschichte erzählen möchten, schreiben Sie eine Mail an redaktion@bramscher-nachrichten.de.

Guter Freund

In der ersten Ausgabe der Bramscher Nachrichten wandte sich der erste Redakteur Wilhelm Brauer an das "verehrliche Publikum in Stadt und Land." Er schrieb: "Mit dieser Nummer beginnen die Bramsche Nachrichten ihr regelmäßiges Erscheinen. Wir hoffen, daß man unserem Unternehmen eine freundliche Aufnahme gewährt; wird es doch unser Bestreben sein, für die Interessen des Kreises Bersenbrück, insbesondere der Städte Bramsche und Fürstenau, nach jeder Richtung hin einzutreten. Wir hoffen es hierdurch zu verdienen, in allen Familien, ob reich, ob arm, demnächst als guter Freund zu Hause zu sein."

Das Verbreitungsgebiet hat sich verändert, zur gedruckten Zeitung sind die digitalen Kanäle hinzu gekommen. Aber der Anspruch, Bramscher Interessen zu vertreten und als guter Freund für den Leser hilfreich zu sein, ist bis heute geblieben.