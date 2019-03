Bramsche. Immer deutlicher wird erkennbar, wie der Neubau für Geschäftsstelle, Anzeigenberatung, Redaktion und Vertrieb der Bramscher Nachrichten aussehen wird. Am Freitag wurde an der oberen Großen Straße Richtfest gefeiert.

Elf Monate nach dem offiziellen Spatenstich hatten die NOZ Medien als Bauherr nun Bürgermeister Heiner Pahlmann und Ortsbürgermeisterin Roswitha Brinkhus sowie den Heimat- und Verkehrsverein, der das Archiv der Bramscher Nachrichten betreut, eingeladen; insbesondere aber auch – wie es sich für ein Richtfest gehört – die künftigen Nachbarn, sowohl Privatleute als auch Geschäftsinhaber. Die knapp 100 Gäste wurden seitens der NOZ begrüßt unter anderen von Michael Büttner, Leiter des Bereichs Dienstleistungen/Finanzen, und von Dr. Berthold Hamelmann, Mitglied der Chefredaktion.





An Matthias Schnieder und Florian Weß als Mitarbeiter der Zimmerei Ruholt war es dann, den Richtkranz anzubringen und den Richtspruch zum Besten zu geben. Im Anschluss kamen Gastgeber und Gäste im bereits mit Fenstern versehenen Erdgeschoss des künftigen Geschäfts- und Wohnhauses zusammen. Hier lobte NOZ-Finanzchef Büttner in einer kurzen Ansprache die Architekten aus dem Büro Kolfhaus und Beele für "die tolle Planung" des Gebäudes. Es entstehe ein "super Haus", für dessen Gelingen natürlich auch die ausführenden Firmen verantwortlich zeichneten, ebenso die NOZ-Immobilienmanager Florian Korte und Günther Knies.









Büttners besonderer Dank richtete sich allerdings auch an die Stadt Bramsche, "der wir dieses Grundstück abkaufen durften." Den Ball nahm Bürgermeister Heiner Pahlmann auf. Er freue sich immer wieder bei Richtfesten, "sehen zu können, wie so ein Gebäude wächst, das ich vorher nur von den Plänen her kannte." Dass NOZ Medien als regional verwurzeltes Medienhaus in der Innenstadt neu baut, wertete Pahlmann als "ein Bekenntnis zu Bramsche." Die Zeitung, so meinte Pahlmann, sei "immer direkt bei ihren Leserinnen und Lesern - auch wenn uns von der Verwaltung das manchmal nicht so passt", fügte der Bürgermeister mit einem Augenzwinkern hinzu.

Nach einem Imbiss bestand für die Besucher dann Gelegenheit, das Gebäude näher zu erkunden. Errichtet wird auf dem Grundstück der ehemaligen Drogerie Müller ein dreigeschossiges Haus mit ausgebautem Dachgeschoss. Das Gebäude erhält ein durchlaufendes Satteldach, der Giebel zeigt zur Fußgängerzone. Die Fassade erhält ein Wärmeverbundsystem mit einem hellen Strukturputz. Im Erdgeschoss werden Geschäftsstelle, Anzeigenberatung, Redaktion und Vertrieb der Bramscher Nachrichten beheimatet sein. Darüber hinaus wird es im Erdgeschoss mit seiner Gesamtbürofläche von 380 Quadratmetern noch rund 150 Quadratmeter für einen gewerblichen Mieter geben. In den Stockwerken entstehen derzeit insgesamt elf Mietwohnungen.

Im Herbst 2019 soll das Gebäude bezugsfertig sein – passend zum 125-jährigen Bestehen der Bramscher Nachrichten.