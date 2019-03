Achmer. Die Axa-Versicherungsagentur im Birkenweg in Achmer bleibt in Familienhand. Birte Schwegmann übernimmt die Geschäftsführung von ihrem Vater Gerhard, der sich in den Ruhestand begeben hat – jedenfalls fast.

Am 1. Januar 1978 wagte Gerhard Schwegmann den Schritt in die Selbständigkeit und eröffnete am Brückenort seine Versicherungsagentur. 1991 erfolgte der Umzug in Räumlichkeiten an der Lindenstraße und nur vier Jahre später, 1995, verlegte der Versicherungskaufmann seine Agentur in die Räume der ehemaligen Volksbankfiliale am Birkenweg in Achmer.

Die Holzwerkstatt ruft

Im vergangenen Jahr konnte Gerhard Schwegmann mit seinen Mitarbeitern und Auszubildenden noch das 40-jährige Agenturjubiläum feiern, doch seit Beginn dieses Jahres genießt er den Ruhestand. „Naja, so ganz im Ruhestand bin ich noch nicht“ korrigiert der Versicherungskaufmann. „Einmal in der Woche, immer dienstags, bin ich für unsere Kunden immer noch als Ansprechpartner im Büro am Birkenweg erreichbar, doch das wird nicht für ewig sein“, wie Schwegmann betont. Langweilig wird dem Ruheständler aber nicht. „In der Holzwerkstatt warten schon so einige Projekte auf mich“, erklärt er.

Bereits seit über elf Jahren ist seine Tochter Birte Schwegmann ebenfalls in der Axa-Versicherungsagentur tätig. Am 1. August 2007 begann die heute 36-jährige ihre Ausbildung zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen im elterlichen Betrieb. Nach Abschluss ihrer Ausbildung übernahm sie im Betrieb zunächst Tätigkeiten im Außendienst. Zum 1. Januar 2019 trat Birte Schwegmann nun in die Fußstapfen ihres Vaters und führt die Versicherungsagentur in zweiter Generation weiter.

Ganzheitliche Kundenbetreuung

Gemeinsam mit ihren beiden Mitarbeitern und einer Auszubildenden betreut und berät die Achmeranerin mit ihrem Fachwissen die Kunden in allen Bereichen des Versicherungs- und Finanzwesens.

Die ganzheitliche Kundenbetreuung liegt Birte Schwegmann und ihrem Team besonders am Herzen. Die persönlichen Ziele und Wünsche des Kunden stünden immer an erster Stelle. „Was ist wenn die Arbeitskraft meiner Kunden wegfällt? Der Kunde muss dann so abgesichert sein, dass zum Beispiel die verschiedenen monatlichen Fixkosten beglichen werden können“, erläutert Birte Schwegmann. „Hier nutzen wir ein spezielles Beratungskonzept."