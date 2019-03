knap Bramsche. Für die Verbandsliga-Handballer des TuS Bramsche steht am Sonntag, 10. März 2019, ein Aufeinandertreffen mit dem Tabellenzwölften auf dem Spielplan. Wenn das letzte Fünkchen Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt bestehen bleiben soll, müssen die Hasestädter gegen den TV Langen gewinnen.

Ab 17 Uhr werden die Zuschauer in der IGS-Sporthalle ein waschechtes Abstiegsduell zu sehen bekommen. Während die Tabellenvierzehnten vom TuS Bramsche seit einigen Wochen auf dem letzten Platz rangieren, liegt der TV Langen nur zwei Ränge vor den Gastgebern und somit auf dem letzten Platz, der zum Klassenerhalt reicht.

TuS hat nur drei Punkte

Wenn man auf das Punktekonto der beiden Teams blickt, ist der Abstand allerdings bereits erheblich. Beide Vereine haben bislang 17 Partien ausgetragen. Mit 11:23 Punkten stehen die Gäste aber deutlich besser da, als der TuS. Bramsches 3:31 Punkte sind zwar noch nicht gleichbedeutend mit dem Abstieg, aber die geringen Chancen auf den Klassenerhalt schwinden für den TuS von Spiel zu Spiel.

Da am kommenden Wochenende jedoch das Gastspiel beim Tabellenvorletzten, der SG Baden/Achim II (6:30 Punkte), auf die Hasestädter wartet, könnte ein Heimerfolg gegen Langen genau der Motivationsschub sein, den die Mannschaft von TuS-Spielertrainer Kai Golchert benötigt.

Knappes Hinspiel

Außerdem haben die Bramscher mit Langen noch eine Rechnung offen. Im Hinspiel verlor der TuS denkbar unglücklich mit 28:29. Trotz eines deutlichen Halbzeitrückstandes (10:17) kämpften sich die Gäste damals zurück ins Spiel und kassierten den entscheidenden Treffer erst, nachdem die Spieluhr bereits abgelaufen war. Langen durfte regelkonform einen Freiwurf noch ausführen und münzte diesen in einem Heimerfolg um.

Busfahrt mit TuS-Fans

Für das angesprochene Auswärtsspiel bei der SG Baden/Achim II planen die TuS-Verantwortlichen wieder eine „Aufsteiger on Tour“-Fahrt. Fans, die mitfahren möchten, können sich unter karsten.muehlmeier@bramsche-handball.de anmelden. Der Bus startet am Sonntag, 17. März, um 14 Uhr am Schulzentrum und kostet zwölf Euro pro Person. Ein Fan-Paket (Busfahrt + Fan-Schal + Freigetränk) hat sich der TuS für die Auswärtsreise ebenfalls einfallen lassen.