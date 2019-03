Bramsche. Nach 14 Siegen aus 15 Spielen fehlt den Regionalliga-Basketballern des TuS Bramsche nur noch ein Erfolg zum Titel und dem damit verbundenen Aufstieg. Im letzten Heimspiel der Saison können die Red Devils am Samstag, 9. März 2019, ab 19.15 Uhr gegen den TK Hannover den Deckel draufmachen.

Einen Ausrutscher haben sich die „Roten Teufel“ bislang geleistet. Nur gegen die SG Braunschweig setzte es für die Hasestädter am sechsten Spieltag eine knappe 79:83-Heimniederlage. Seitdem eilen die Spieler von Trainer Roland Senger von Sieg zu Sieg und in großen Schritten in Richtung Titelentscheidung. Die schärfsten Verfolger aus Quakenbrück (9/4) und Wolfenbüttel (10/4) haben beide schon drei Pleiten mehr auf dem Konto als der TuS.

Duell gegen Schlusslicht

Leichte Aufgaben gibt es auch in der 2. Regionalliga nicht. Aber im Vergleich zu den „Endspielen“ der jüngeren Vergangenheit – 2016 gegen Westerstede, 2018 gegen Langenhagen – wartet in diesem vielleicht entscheidenden Heimspiel kein direkter Titelkonkurrent auf den TuS Bramsche. Im Gegenteil: Hannover konnte bislang nur zwei von 15 Spielen gewinnen und hat als Tabellenletzter den möglichen Abstieg vor Augen. Wenn nicht jetzt, wann dann, möchte man den Hausherren mit auf den Weg geben.

Zum Saisonausklang stehen nach dem Spiel gegen Hannover noch die schweren Auswärtsauftritte in Quakenbrück und in Wolfenbüttel auf dem Programm. Ein Sieg gegen den TKH, und Bramsche könnte mehr als nur Tiefenentspannt in die letzten 80 Spielminuten der Saison gehen.

TKH im Aufwind

Personell sind die Gäste aus der Landeshauptstadt beim weitem nicht so breit aufgestellt wie die Red Devils. Hinter Topscorer Lukas Schoppmeyer (15,5 Punkte pro Spiel) gibt es keinen Stammspieler, der durchschnittlich mehr als zehn Punkte macht. Nick Labitzke (8,7) und Lukas Wocken (8,5) sind noch die gefährlichsten TKH-Schützen, die mehr als die Hälfte der Partien absolviert haben.

Nach den Stärken des TKH zu suchen, fällt in dieser Saison schwer. Alles andere als ein Sieg des souveränen Spitzenreiters gegen das Tabellenschlusslicht käme einer Sensation gleich. Auf der Hut sein, müssen die Hasestädter aber dennoch. In den zurückliegenden Partien hat die Mannschaft von Trainer Sascha Neubert ihren wohl besten Basketball der gesamten Saison gespielt. Das Ergebnis war eine verhältnismäßig knappe 57:68-Niederlage beim TSV Quakenbrück und ein 75:67-Heimsieg gegen die SG Braunschweig.

„In der Mannschaft herrscht eine enorme Vorfreude auf das Spiel, wir wollen den Sack zumachen“, sagt TuS-Headcoach Roland Senger, in dessen Team nur der weiterhin verletzte Blanchard Obiango fehlen wird. „Trotzdem müssen wir den Gegner ernstnehmen, für Hannover ist es die letzte Chance, die Klasse eventuell doch noch zu halten.“

Die IGS-Sporthalle an der Malgartener Straße öffnet ihre Türen am heutigen Samstag bereits um 18 Uhr.