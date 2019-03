Bramsche. Comedian Ingolf Lück hat im Bramscher Universum sein aktuelles Programm "Sehr erfreut!" präsentiert. Dem Publikum erklärte er unter anderem, warum seine Heimatstadt Bielefeld keinen Bürgermeister hat und was Männer insgeheim auf dem Klo machen.

Der mit 60 Jahren gegenwärtig älteste "Let's Dance"-Gewinner Ingolf Lück kokettierte gleich zu Beginn seines Auftritts mit seinem fortgeschrittenen Alter bei gleichzeitiger höchstens mit „vintage“ zu bezeichnenden und daher immer noch fitten Allgemeinverfassung. Jugendlich ist er durchaus bezüglich Auftreten und Sprechgeschwindigkeit. „Sehr erfreut! Die Comedy-Tour 2019“ heißt sein aktuelles Programm.

Ingolf Lück mag auch keine Biomilch aus Ostdeutschland, weil die von Nazis und gescheitelten Kühen produziert werde. Das Fernsehformat „Bauer sucht Frau“ ist ein weiteres Objekt seiner Witze. Der Comedian zeigte sich schnell als Profi der losen Rede und erwiesener Experte für Possen über intellektuelle Randgruppen. Weitere Beispiele hierfür: „Bielefeld ist eine Stadt, in der es keinen Bürgermeister gibt, sondern nur einen Mann, der der Vater von allen ist und Doktor Oetker heißt.“ Oder Ostwestfalen sei „ein Unsinnswort, denn das Ost subtrahiert das West und übrig bleibt das Falen“. So kann auch gerechnet werden, damit das Publikum lacht.

Kenner der flachen Unterhaltung

Die Karriere von Ingolf Lück wurde in der Vergangenheit oft von Privatsendern gefördert. Er ist also ein Insider des Flachkrams dieser Mediensparte. Gekonnt setzte er diesen Unterhaltungsstil in seiner Show um. Und witzig erzählen kann er zudem. Selbst so etwas Langweiliges wie seine misslungene Führerscheinprüfung brachte Ingolf Lück so rüber, dass das Publikum Spaß daran fand.

Sein Credo galt der „Selbstsuboptimierung“. Dieses Konzept empfahl Ingolf Lück ausführlich dem Publikum. Denn: „Je weniger die Leute glauben, dass man etwas kann, umso geringer sind die Erwartungen an einen“.

Es sind vor allem die kleinen Dinge des Alltags, die Ingolf Lück in seiner Show verwertet. Herunter gefallene Umzugskisten mit verfänglichem Inhalt, der Wanderrucksack mit nackter Babypuppe drin, ein Flötenspieler auf dem Nachbarbalkon zwecks Vertreibung von bösen Geistern oder das Kaugummirunterschlucken mit der Gefahr, dass der Hintern zuklebt, bis man stirbt, gehörten in diese Kategorie. Auch die Niederländer als Reduzierer des europäischen Bildungsniveaus durch Heintje und Rudi Carell oder sein erster eigener Kiffversuch in Amsterdam mit 50 Jahren fehlten nicht in der Comedyshow.

Der Mann als stolzer Kloschüsselbefüller

Selbst vor dem Dönerkonsum beim erkälteten Verkäufer, der ihm über den bestellten Döner schnäuzt und einen Schweißtropfen auf dem Fladenbrot verteilt, machte Ingolf Lücks Geschmack nicht Halt. Fast schon philosophisch wurde er bei der Entdeckung eines 50 Cent Stücks in seinem Döner woraufhin der Komiker hin- und hergerissen war zwischen Ekel und der Freude, den Döner billiger erhalten zu haben.

Doch es geht noch eine Stufe schräger. Selfies vom Kumpel Manne beim Stuhlgang, „durch die Beine bis in die Schüssel hinein“, damit ging es nach der Pause weiter. Der Mann als stolzer Kloschüsselbefüller. Gelacht wurde trotzdem, auch über die Ohren- und Nasenhaare des Mannes. Von hier aus war es dann nur noch ein kleiner Schritt zu Männern, die beim Furzen die Hand vor ihren undichten Anus halten und anschließend daran riechen.

Selbstsuboptimierer

Ingolf Lück spielte einen viel- und fixsprechenden Clown des archaischen Ekels. Er gab an diesem Abend sehr erfolgreich den Selbstsuboptimierer, der sein Publikum recht häufig aus der 50-Cent-Witze-Schublade bediente. Dies beherrscht er derart professionell, dass man schon fast annehmen könnte, er meine es ernst.

So waren denn auch die Ansichten im Publikum über den Abend geteilt. Zwei von vier willkürlich Angesprochenen hatten sich mehr erwartet. Bei den anderen tendierte die Vorstellung in Richtung gelungen.

Allerdings forderte das Publikum nach dem Ende der regulären Show keine Zugabe mehr. Ein Umstand, den Ingolf Lück in den letzten drei Jahre nicht mehr erlebt habe, wie er nicht gerade "sehr erfreut" beim gestellten Foto nebenbei fallen ließ.