Bramsche. Im Mittellandkanal in Bramsche sind am Donnerstag zwei tote Tiere aufgefunden worden. Sie wurden von der Wasserschutzpolizei geborgen, Ermittlungen wird es aber nicht geben.

Eine Spaziergängerin hatte am Donnerstagnachmittag im Mittellandkanal die beiden toten Tiere entdeckt. Nachdem sie die Polizei informiert hatte, postete sie in einer Bramscher Facebook-Gruppe auch zwei Fotos. Auf dem einen war ein Kaninchen zu sehen. Das Tier auf dem zweiten Bild war nicht zu erkennen, in einem Sack sei wohl "ein Hund oder eine große Katze", hieß es.

Auf Anfrage unserer Redaktion teilte ein Beamter der zuständigen Wasserschutzpolizei Bramsche am Freitag mit, es habe sich in beiden Fällen um Kaninchen gehandelt. Das eine lag offen im Wasser. Das andere sei aber nicht in einem Sack gefangen gewesen. Der Kadaver schwamm vielmehr unter einer Plane oder einer Papiertüte, die in den Kanal geraten sei.

Nach Darstellung des Beamten, der die Tiere selbst aus dem Wasser geborgen habe, gebe es "keine Anzeichen, dass sie in irgendeiner Art misshandelt wurden." Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen Tierschutzrecht seien deshalb nicht aufgenommen worden.