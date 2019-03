Malgarten. Aufgrund von Bauarbeiten wird die Sögelner Allee (K 147) in Bramsche zwischen den Ortsteilen Sögeln und Malgarten ab dem 25. März 2019 voll gesperrt. Grund für die Arbeiten ist die Erneuerung des Brückenbauwerks über der Tiefen Hase.

Dafür wird die bisherige Brücke abgerissen und komplett neu aufgebaut. Die Bauarbeiten dauern bis zum 31. Dezember 2019 an, teilt der Landkreis Osnabrück mit. Der Anliegerverkehr bis zur Baustelle soll aufrechterhalten werden. Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert.



Auf und an der Kreisstraße sind zwischen Sögeln, Kloster Malgarten, der Autobahn 1 und der Landesstraße 78 (Kreuzung bei Wittefeld/Kalkriese) weitere Baumaßnahmen vorgesehen. 2020 folgen die Fahrbahngrundsanierung mit Radwegeneubau in der Ortsdurchfahrt Malgarten bis zur Straße Am Zuschlag. Noch ein Jahr später, also 2021, wird auf der Kreisstraße 147 vom Ortsausgang Malgarten bis nach Sögeln zur Kreuzung mit der Kreisstraße 148 (Sögelner Straße/Alte Riester Straße) die Fahrbahn verstärkt.

Bei Gesamtkosten aller Baumaßnahmen von sieben Millionen Euro, kommen 4,2 Millionen Euro davon aus der Landeskasse in Hannover. Dies beinhaltet dann später auch eine Fahrbahnverstärkung auf der Kreisstraße 150 vom Ortskern in Malgarten bis zum Ortseingang nach Epe.