Rosen in allen Farben verteilten Maria Stuckenberg (2. von links) und Sandra Pardieck (rechts) am Vorabend des Frauentages. Bei den Passantinnen kam das gut an.Foto: Hildegard Wekenborg-Placke

Bramsche. Am Vorabend des Weltfrauentages am 8. März 2019 haben die Bramscher Frauenbeauftragte Maria Stuckenberg, die Leiterin des Familienservicebüro und Bürgermeister Heiner Pahlmann in der Bramscher Fußgängerzone fair gehandelte Rosen verteilt.