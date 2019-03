Bramsche. Zum Bramscher Frühlingserwachen am 10. März gibt es keinen verkaufsoffenen Sonntag: Das hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg am Donnerstag entschieden. Die große Gewerbeschau und das Kulturporgramm finden wie geplant statt.

Gegen 17 Uhr traf die OVG-Entscheidung bei Wolfgang Kirchner als Geschäftsführer des Förderkreises Freundliches Bramsche ein, Er informierte unverzüglich die Kaufleute, die alles für den verkaufsoffenen Sonntag vorbereitet hatten. Das Personal kann nun zu Hause bleiben. Die Geschäfte in der Innenstadt bleiben zu. Beim Möbelhaus Hardeck gibt es neben der Marktschreier-Aktion nur einen Schautag ohne Verkauf.

In der Innenstadt werden die Geschäfte geschlossen bleiben. Aber es bleibt bei der Gewerbeschau zum Frühlingserwachen. Auf Münster-, Kirch- und Marktplatz sowie am Brückenort präsentieren sich viele Händler aus Bramsche und Umgebung (siehe zur Sache). Informationsstände, eine Autoschau, Wohnmobile, Fahrräder, Motorräder, Blumen und vieles mehr sind zu sehen.

Rahmenprogramm

Dazu organisiert die Stadtmarketing GmbH ein umfangreiches Rahmenprogramm. Musikalische Unterhaltung, Straßenkünstler, Markt- und Imbissstände prägen in der Zeit von 13 bis 18 Uhr das Stadtbild. Unter anderem ist ein Stelzentheater unterwegs, bei Sandering gibt es einen "Ninja Action Parcours" für Kinder.

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat laut Kirchner bezweifelt, dass die Gewerbeschau tatsächlich der eigentliche Anlass für die Veranstaltung ist. Insofern ist die Resonanz am Sonntag jetzt ein wichtiger Gradmesser für die Zukunft: Kommen viele Menschen trotzdem in die Innenstadt, ist das ein Beleg dafür, dass dieses "Frühlingserwachen" allein attraktiv genug ist. "Wir werden auch die Besucher zählen", kündigt Kirchner an, der deshalb auf viel Betrieb trotz geschlossener Geschäfte hofft.