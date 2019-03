Ein Dutzend Marktschreier bei Hardeck in Bramsche CC-Editor öffnen

Kollegen von Marktschreier Nudel-Rallii sorgen von Freitag bis Sonntag für Fischmarkt-Atmosphäre vor dem Möbelhaus Hardeck. Archivfoto: Swaantje Hehmann

Bramsche. Ein Hauch von Fischmarkt in Bramsche: Ein Dutzend Marktschreier ist von Freitag bis Sonntag zu Gast am Möbelhaus Hardeck. Eine zusätzliche Attraktion zum verkaufsoffenen Sonntag zum Frühlingserwachen am 10.März, auf den auch das Möbelhaus setzt.