Bramsche. Spannende Unterhaltung verspricht eine Lesung von Melanie Jungk und Harald Keller am Donnerstag, 21. März 2019. um 19 Uhr in der Stadtbücherei Bramsche.

Melanie Jungk liest aus ihrem neuen Fürstenau-Krimi „Morgengrauenkiller“, dem dritten Band ihrer Romanreihe um das Ermittlerpaar Arne Mayer und Jasmin Krüger. Harald Keller wird im Rahmen dieser Lesung seinen aktuellen Kriminalroman „Rendezvous mit dem Ropenkerl“ vorstellen, der auf dem Osnabrücker Gertrudenberg spielt.

Arne Mayer und Jasmin Krüger können nicht glauben, was sie da lesen. Genau ein Jahr, nachdem die Hannoveraner Kommissare in der kleinen Stadt Fürstenau einen Mordfall geklärt haben, fordert man sie zu einem tödlichen Spiel heraus. Die Stadt Fürstenau ist dabei das Spielfeld und die Einwohner die Spielfiguren des „Morgengrauenkillers“.

In „Rendezvous mit dem Ropenkerl“ gibt der Mord an einer alleinstehenden Bibliothekarin, die tot auf dem Gertrudenberg gefunden wird, der Osnabrücker Mordkommission um Hauptkommissarin Bea Agarius Rätsel auf.

Melanie Jungk reichert ihre ausgetüftelten Krimis mit viel Lokalkolorit an und verleiht ihnen eine charmant-heitere Grundnote. Sie wurde 1975 in Fürstenau geboren und arbeitet dort hauptberuflich als Steuerfachangestellte. Sie wohnt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in einem Nachbarort.

Harald Keller arbeitet hauptberuflich als Journalist, Wissenschafts- und Sachbuchautor. Der Schritt zum Kriminalroman war eine logische Folge: Auch hier gehen jeder Veröffentlichung umfassende Recherchen voraus. Erkundigungen, Ortsbegehungen, Lektüren. Handlungen und Figuren sind pure Erfindung. Aber die Fantasie speist sich aus der Wirklichkeit, seien es historische Fakten, ermittlungstechnische Abläufe, reale Schauplätze – und der Spannungsfaktor schlechthin: die Psychologie menschlichen Verhaltens.

Die Lesung findet im Rahmen des Bramscher Literaturprojektes „Nimm Dir ein Buch 2019“ statt. Der Eintritt beträgt drei Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 05461/83149.