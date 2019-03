Bramsche. Das Jahr 2018 hatte für den Verein zur Pflege von Städtepartnerschaften Bramsche eine besondere Bedeutung: Die Partnerschaft mit der englischen Stadt Todmorden und somit der Verein bestanden seit 40 Jahren. Entsprechende Erwähnung fand dieses Jubiläum noch einmal bei der Jahreshauptversammlung.

Zu diesem Jubiläum hatten sich im Mai letzten Jahres Gäste aus allen vier Partnerstädten in Bramsche eingefunden. Durch die einzelnen Sektionen des Partnerschaftsvereins wurden auf die jeweiligen Partnerstädte abgestimmte individuelle Programme erstellt. Zu den Programmpunkten zählten beispielsweise ein Empfang beim Landkreis Osnabrück, ein Zoobesuch, Stadtführungen in Münster, Mettingen und Bad Bentheim, Betriebsbesichtigungen in Ochtrup und bei der Duni in Achmer sowie eine Busfahrt durch alle Ortsteile.



Im August hatten dann die Vereinsmitglieder die Möglichkeit, beim alljährlichen Grillfest das Vereinsjubiläum zu feiern. Erfreulich in 2018 war zudem, so berichtete Geschäftsführerin Manuela Hintz in der Gaststätte Rothert in Engter. dass sich die Mitgliederzahlen auf einem stabilen Niveau hielten. Es wurden einige wenige Kündigungen verzeichnet. Dafür konnten zahlreiche neue Mitglieder begrüßt werden.

Aktuell sind die Planungen für neue Bürgerreisen nach Todmorden und Harfleur bereits in vollem Gange. Insbesondere die Fahrt nach Harfleur wird im Jahr 2019 ein besonderes Ereignis, da auch hier die 40-jährige Partnerschaft der Städte Bramsche und Harfleur gefeiert werden soll. Plätze für beiden Fahrten sind noch zu haben.



Die Wahlen verliefen vom Ergebnis her gesehen erwartungsgemäß, zügig und einstimmig. Ulrich Mönkemeyer bleibt Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins. Die Sektion England vertreten Silke Lewandowsky als Sektionsleiterin sowie die Beisitzerinnen Sabine Winkelmann und Katja Pahlmann. Elke Gottlieb leitet die Sektion Frankreich, unterstützt von Karin Bormann und Conny Rasch. Christiane Vogelsang steht der Sektion Israel leitend vor. Irmgard Beirow und Ute Siepelmeyer wurden als Beisitzerinnen gewählt. Robert Bresch leitet mit Siegbert Strunk und Achim Sandmann als Beisitzern die Polensektion.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ ging es um den Besuch der Jugend aus Israel vom letzten Schultag bis zum 17 Juli. Hierfür werden noch hiesige Jugendliche gesucht, die in den 14 Tagen verbindlich mit der Gruppe unterwegs sein wollen, damit es einen echten Jugendaustausch gibt. Eine Infoveranstaltung hierzu findet am 21. März 2019 im VHS-Gebäude statt. Die Mitgliedschaft im Städtepartnerschaftsverein oder die Möglichkeit, einen Besucher aus Israel aufzunehmen, sind für eine Teilnahme am Jugendaustausch nicht erforderlich.

Am 30. März 2019 geht es im Bramscher Bahnhof im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung um die Themen Brexit und Europawahl im Mai. Hieran werden sich der Partnerschaftsverein und das Europe-Direct-Informationszentrum beim Landkreis beteiligen.