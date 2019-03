Bramsche. Die Tendenz zu Mehrfachanmeldungen für einen Kita-Platz nimmt deutlich zu. Dabei steht Bramsche zumindest rechnerisch bei den Betreuungsmöglichkeiten für Kinder zwischen drei und sechs Jahren gut da. Allerdings gibt es dabei einige Unwägbarkeiten.

Wenn sich der Sozialausschuss des Stadtrates am Mittwoch, 13. März 2019, mit den aktuellen Anmeldezahlen von Anfang Februar beschäftigt, wird den Ratsmitgliedern ein umfangreiches Zahlenwerk vorliegen, an dessen - soweit möglich - endgültiger Fassung im zuständigen Fachbereich 3 Jugend und Soziales derzeit eifrig gearbeitet wird. 577 Anmeldungen gingen ein, aber das bedeutet mitnichten, dass auch ebenso viele Kinder einen Krippen- oder Kindergartenplatz benötigen, erläutert Sozialamtsleiter Wolfgang Furche. Immer mehr Eltern meldeten ihren Nachwuchs gleich mehrfach an, um sicherzugehen, dass es auch wirklich klappt mit einem Platz. "Bereinigt" rechnet man mit rund 360 Kindern, die wirklich einen Platz brauchen. Das sind rund 40 mehr als im Vorjahr.

Im Ü3- Bereich, also im eigentlichen Kindergartenalter, könnte es im August bei insgesamt rund 880 Plätzen für drei Jahrgänge eng werden. Grund ist die mit etwas mehr als 200 Kindern relativ geringe Zahl von Mädchen und Jungen, die in die Grundschule wechseln. Rund 120 rücken aber schon aus den Krippengruppen nach, so dass nur 80 Plätze frei werden - wohlgemerkt auf den Bereich der gesamten Stadt Bramsche inklusive der Ortsteile bezogen. Ob diese Plätze nun da frei sind, wo die Eltern sie suchen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor sehen Furche und Erster Stadtrat Ulrich Willems darin, dass Eltern ihre Kinder noch bis zum Beginn des Schuljahres zurückstellen lassen können. 2018 waren es nur sechs, im Jahr 2019 aber bereits 30 "Flexi-Kinder". Furche vermutet: "Im vergangenen Jahr war diese Möglichkeiten noch ganz neu und vielen Eltern noch nicht so bekannt".

"Wenn man die reinen Zahlen sieht, müssten wir eigentlich zwei Gruppen zusätzlich einrichten", fasst Willems zusammen, schränkt aber gleich wieder ein: Wenn die drei derzeit in Bau befindlichen, beziehungsweise schon fertigen Krippengruppen an St. Martinus, an der Kita in Ueffeln und am HpH-Kinderzentrum Haus Elbestraße an den Start gehen, könnten theoretisch die 30 Plätze für U3-Kinder in altersübergreifenden Gruppen verschiedener Einrichtungen in Regelplätze umgewandelt werden. Da Kinder unter drei Jahren hier doppelt gezählt werden, würden damit 60 Plätze für Drei- bis Sechsjährige frei. Der Erweiterungsbau des Hauses Elbestraße wird am 15. März 2019 eingeweiht, die Fertigstellung der zweiten Krippengruppe an St. Martinus ist für Mai geplant. Auch für Integrationsgruppen gelten andere Rechenmodelle.









Ein Plan-Spiel mit vielen Unbekannten also, dessen Variablen sich von Jahr zu Jahr ändern können. Für 2020 geht die Verwaltung aufgrund der bisher vorliegenden Zahlen im Vergleich von rund 300 Kindern aus, die eingeschult werden und von rund 150 Kindern, die von der Krippen- in eine Regelgruppe wechseln. Dann wären rund 150 Kindergartenplätze frei.

Betreuungsquote 100 Prozent

Was die Ü3-Kinder angeht, liegt die Betreuungsquote in Bramsche derzeit bei annähernd 100 Prozent, was den Planern die Arbeit zumindest in einem Punkt erleichtert. "100 Prozent sind 100 Prozent, mehr geht nicht", sagt Willems. Ein wichtiger Grund sei neben dem Rechtsanspruch auf Betreuung die Beitragsfreiheit für bis zu acht Stunden für Kinder in den drei Kindergartenjahren. Für die kommenden Jahre sieht die Bevölkerungsprognose des Landkreises Osnabrück für Bramsche stabile Zahlen von rund 290 Kindern pro Jahrgang. Vor sechs bis sieben Jahren verzeichnete die Statistik nur rund 250 Kinder. "Demografischer Wandel war gestern" sagt Willems, der die aktuellen Zahlen "stabil und kalkulierbar" nennt.

Steigende Nachfrage nach Krippenplätzen

Mehr Unwägbarkeiten gibt es beim Betreuungsbedarf für Kinder unter drei Jahren. Statt der irgendwann vom Gesetzgeber avisierten 35 Prozent in Krippen, im Verwaltungsdeutsch "institutionell", betreuten Kindern sind es in Bramsche bereits 38 Prozent, Tendenz steigend. Berücksichtigt man allerdings nur die Ein- und Zweijährigen, ist man in Bramsche bereits bei zwei Dritteln eines Jahrganges. Statt der vor Jahren einmal geplanten vier wird es Ende 2019 in Bramsche und den Ortsteilen 18 Krippengruppen mit 265 Plätzen geben, vorausgesetzt die Maßnahme in Ueffeln ist dann schon bezugsbereit. Perspektivisch dürfte das nicht reichen, weil die Nachfrage deutlich wächst. Die Bevölkerungsprognose geht für die Jahre 2021 bis 2025 von 873 Kindern im Krippenalter pro Jahrgang aus. Bei einer Betreuungsquote von 35 Prozent wären das 305 benötigte Plätze, bei 38 Prozent wie derzeit 330, bei 40 Prozent schon 330 Plätze, die in Bramsche benötigt würden, rechnen Willems und Furche vor. Beide setzen zur Deckung des Fehlbedarfs auf den anstehenden Neubau der Kita St. Martin am Penter Weg mit zwei Krippengruppen. Da auch weiterhin Kinder von ihren Eltern oder von Tageseltern betreut würden, müsste die Rechnung eigentlich aufgehen, hoffen Furche und Willems.

"Bedarfsgerechtes Angebot"

Sowohl bei Krippen- wie bei Kindergartenplätzen setzt die Verwaltung, nachdem der Großteil der Ortsteile versorgt ist, für die Zukunft auch eine Zentralisierung des Angebotes. Sögeln, das seit Jahren für eine Krippe kämpft , spielt in diesen Plänen keine Rolle. Anbauen auf dem bestehenden Gelände sei problematisch und teuer, der Bedarf nicht ausreichend, begründet Willems seine Position. "Wir müssen das Ganze sehen. Wir geben schließlich nicht unser eigenes Geld aus, sondern das der Steuerzahler. Wenn die Kita St. Martin fertig ist, gehen wir davon aus, dass wir ein bedarfsgerechtes Angebot haben."