Hesepe. Der rutschige und unebene Parkplatz neben der Wache beschäftigt weiterhin die Feuerwehr Hesepe, wie bei der Jahreshauptversammlung nun deutlich wurde.

Der Parkplatz an der Ecke Hauptstraße/Adolf-Grimme-Straße, der mithilfe von Mitteln aus dem Dorferneuerungsprogramm angelegt wurde, ist mit Wabensteinen versehen, bleibt aber wasserdurchlässig und mit Rasen begrünt. Die Folge: Bei Regen oder winterlichen Verhältnissen wird es extrem rutschig. Nach einem Beinahe-Unfall eines Kameraden, der auf dem gefrorenen unebenen Boden umknickte, wurde die Freifläche daraufhin von der Feuerwehr in den Wintermonaten gesperrt. „Es wäre eine unnötige Unfallgefahr für die Einsatzkräfte, die sich ja eh schon bei jedem Einsatz in Gefahrensituationen begeben“, so der Sicherheitsbeauftragte Andre Dieker während der Jahreshauptversammlung.

Die lang andauernden Probleme mit dem Zustand der Parkfläche seien zwar nicht zufriedenstellend. Da diese aus Mitteln der Dorferneuerung entstanden ist, müsse aber erst eine Frist verstreichen, ehe Änderungen durchgeführt werden könnten, erklärte Ortsbürgermeister Horst Sievert. Angelegt wurde der Parkplatz im Jahr 2008. Erst 12 Jahre später darf etwas verändert werden, ohne dass eine Rückzahlung der Fördermittel fällig wird.

62 Einsätze im Jahr 2018

Neben diesem Thema blickten die Heseper Feuerwehrleute auch auf die Einsätze des vergangenen Jahres zurück. 2018 wurden sie insgesamt 62 Mal alarmiert. Zwei schwere Unfälle auf der B 68 blieben besonders in Erinnerung. Infolge des trockenen Sommers waren einige Flächenbrände abzulöschen, auch Gebäudebrände erforderten den Einsatz der Kameraden. Hinzu kam ein größerer ABC-Einsatz im Industriegebiet und Technische Hilfeleistungen nach dem Sturmtief „Frederike“. Desweiteren sicherten die Kameraden Umzüge im Ort, hielten Brandwachen bei Osterfeuer oder Stockcar-Rennen und hatten die Grundschule und die Kita Hesepe zu Besuch im Feuerwehrhaus Hesepe.

Nach einem schweren, durch einen Geisterfahrer verursachten Unfall organisierte Ortsbrandmeister Wilfried Sollmann ein Treffen der Feuerwehr mit einem Notarzt und einem Notfallsanitäter. Der Austausch über die verschiedenen Blickwinkel bei gemeinsamen Einsätzen kam bei den Brandschützern gut an. Ebenso ein Ereignis der besonderen Art: Ein Feuerwehrmann aus Jeggen, der in Hesepe einen Unfall gehabt hatte und von der Ortsfeuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit worden war, bedankte sich später persönlich – noch im Rollstuhl sitzend – am Heseper Feuerwehrhaus bei den Kameraden für deren Einsatz.

Während der Versammlung wurden Frederik Gude zum Oberlöschmeister sowie Alexander Schilke und Nico Klöppel zum Oberfeuerwehrmann befördert. Für seine guten Dienste wurde Klöppel auch zum "Feuerwehrmann des Jahres" geehrt. Die Ehrenabzeichen für 25 Jahre Mitgliedschaft im Landesfeuerverband Niedersachsen erhielten Wilfried Sollmann und Dieter Witte.

Positiv zu vermelden war nicht zuletzt, dass im vergangenen Jahr drei junge Heseper neu zur ohnehin recht jungen Truppe der Ortsfeuerwehr hinzugekommen sind.

