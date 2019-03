Bramsche. Die Bramscher AG der Deutschen Rheumaliga braucht eine neue Leitung: Der bisherige Vorstand um Brunhilde Böckmann will die Mitgliederbetreuung in jüngere Hände geben. Bewerber werden aber noch gesucht.

Seit 1985 ist Brunhilde Böckmann für die Rheumaliga in Bramsche aktiv. "Irgendwann ist mal Feierabend," sagt sie jetzt. Mit ihr wollen sich auch die anderen Mitglieder des Leitungsteams - Anneliese Hatke, Herbert Böckmann und Gisela Berlekamp zurückziehen. Allerdings haben sie noch keine Nachfolger gefunden, die auf der Jahreshauptversammlung der Arbeitsgruppe am 28. März kandidieren wollen.

Verwaltung

Hauptaufgabe der Leitung sei das Verwalten der Teilnehmerlisten bei den Kursangeboten, erläutert Böckmann. Ist ein Übungsleiter verhindert, besorgt die Leitung eine Vertretung. Wassergymnastik und Physiotherapie gehören zu den gut genutzten Angeboten der Rheumaliga, die in Bramsche nach ihren Angaben rund 150 Mitglieder hat. Es gebe allein 21 Wassergymnastik-Gruppen. Wenn die nicht mehr zusammen kämen, weil sich keine neue Leitung findet, sei das für die Betroffenen "eine Katastrophe," meint Brunhilde Böckmann.

Geringfügige Beschäftigung

Nach Rücksprache mit dem Landesverband kann sie ihrem Nachfolger oder ihrer Nachfolgerin auch eine geringfügige Beschäftigung anbieten. Wer mehr über die Aufgabe wissen will, kann sich bei Brunhilde Böckmann, Tel. 05461/2314, informieren. Zur geringfügigen Beschäftigung als Bürokraft erteilt Sabine Bode von der Rheumaliga Niedersachsen Auskunft. Informationen per Mail an sabine.bode@rheuma-liga-nds.de.

Die Jahreshauptversammlung der AG Bramsche der Rheumaliga beginnt am Donnerstag, 28. März, um 18 Uhr in der Gaststätte Bischof-Reddehase.