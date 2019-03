Bramsche. Zu einer "Mardi Gras-Party" hatte am Faschingsdienstag der Bramscher Billardpalast eingeladen.

Es war eine Faschingsveranstaltung der besonderen Art: Karneval feiern auf Amerikanisch war angesagt. „Mardi Gras-Party“ nannte sich dieses Event, übernommen aus New Orleans, wo ursprünglich am Dienstag vor Aschermittwoch noch einmal die Jecken Ausgang haben und an diesem „fetten Dienstag“, so die Übersetzung aus dem Französischen, so richtig loslegen.

Im Billardpalast war es ein Abend, der von den „Jazzfreunden“ musikalisch umgesetzt wurde. Ein paar Luftschlangen im Raum und etliche bunte Hütchen auf den Köpfen der Zuhörer fügten das närrische Ambiente zur Dixieland-Session hinzu.

Zwar ging es in Bramsche nicht ganz so wild wie in den USA zu, wo am „Mardi Gras“ schon mal mit einer verrückten Mischung aus verschiedenen Musikrichtungen, Ritualen, Tanz und Verkleidung gefeiert wird. Doch die Jazzer an den drei Trompeten, der Posaune, der Tuba, den beiden Banjos und der Klarinette verbreiteten mit ihrer frisch-fröhlichen Musik eine ebenfalls unterhaltsame Mischung aus New Orleans- und Dixielandjazz. Der ein oder andere Gassenhauer aus dem deutschsprachigem Raum war ebenfalls dabei.

In unterschiedlichen und durchgemischten Besetzungen zeigten die kompetenten Mitglieder der "BramJazzCompany", des "Sidewalk Orchestra" oder der "Happy Jazz Society" ihr beeindruckendes Können an den jeweiligen Instrumenten. Der Abend wurde zu einer offenen Session der Jazzer im Umkreis von Bramsche. Durch das Zusammenspiel der verschiedenen Musiker erhielt jeder Titel eine Einmaligkeit, wie sie so nur an diesem Abend zu hören war.

„Die Stücke klingen jedes Mal anders“, stellte Manfred Marchand, Sänger und Posaunist, in einer Spielpause klar. Hier als Spontan-Band nicht auseinander zu fliegen gehörte schon zur hohen Kunst des Zusammenspiels. Spaß hatten in jedem Fall alle. Musiker wie Publikum bescherten sich bei dieser Mardi-Gras-Premiere in Bramsche einen Abschied vom Karneval, wie er ruhig jedes Jahr stattfinden kann.