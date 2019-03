Verkaufsoffener Sonntag in Bramsche noch in der Schwebe CC-Editor öffnen

Alles ist bereit für das Bramscher Frühlingserwachen. Die Geweerbeschau findet zur Not auch ohne verkaufsoffenen Sonntag statt. Foto: Heiner Beinke

Bramsche. Am Donnerstag, vielleicht auch erst am Freitag, wird das Oberverwaltungsgericht Lüneburg endgültig über den verkaufsoffenen Sonntag am 10. März in Bramsche entscheiden. Bei Kunden wie Händlern und deren Mitarbeitern ist die Verunsicherung groß.