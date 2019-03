Bramsche. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bramsche, Maria Stuckenberg, verteilt gemeinsam mit Aktiven der Fairtrade-Stadt-Kampagne am Donnerstag, 7. März 2019, ab 17 Uhr Rosen in der Fußgängerzone, um auf den Internationalen Frauentag (8. März) aufmerksam zu machen.

"Sie gilt als Königin der Blumen: die Rose. Ob zum Geburtstag, zum Blinddate oder als Geste der Entschuldigung – Blumen sagen oft mehr als Worte. Was die Wenigsten beim Kauf allerdings bedenken, sind die Bedingungen, unter denen die Blumen angebaut werden", schreibt Stuckenberg in einer Pressemitteilung. Zum Weltfrauentag am 8. März setze Bramsche deshalb ein Zeichen: Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt verteilt gemeinsam mit Aktiven der Fairtrade-Stadt-Kampagne sowie möglicherweise auch mit Bürgermeister Heiner Pahlmann und der Leiterin des Familienservicebüros, Sandra Pardieck, schon am Donnerstag, 7. März 2019, ab 17 Uhr Rosen in der Fußgängerzone, um auf den Internationalen Frauentag aufmerksam zu machen und gleichzeitig in Erinnerung zu rufen, dass Bramsche als Fairtrade-Town im letzten Jahr anerkannt wurde. Bramsche nehme mit dieser Aktion auch an der bundesweiten Kampagne „Flower Power“ des Vereins "TransFair" teil.

Stuckenberg begibt sich am darauf folgenden Weltfrauentag mit rund 40 Frauen aus Bramsche und weiteren 97 Frauen aus dem Nordkreis auf eine Fahrt nach Wolfsburg, "um dort den Spuren erfolgreicher Frauen in der Technik, ob als Arbeiterin, Ingenieurin oder Wissenschaftlerin, zu folgen", heißt es in ihrer Mitteilung weiter.





Weil die deutsche Blumenproduktion die heimische Nachfrage nicht befriedigen könne, müssten gut 80 Prozent der in Deutschland verkauften Schnittblumen importiert werden. Ein Großteil komme von Blumenfarmen des globalen Südens in Kenia, Äthiopien, Tansania oder Ecuador. Tausende Angestellte seien dort mit der Aufzucht, der Ernte, dem Zuschneiden und Verpacken der Schnittblumen beschäftigt. Etwas mehr als die Hälfte der Arbeiter seien Frauen. Viele von ihnen seien alleinerziehend und hätten keine Alternative als die schlecht bezahlte Arbeit auf den Blumenfarmen. „Als Konsumenten haben wir eine klare Verantwortung“, mahnt Bürgermeister Heiner Pahlmann laut der Pressemitteilung. Eine Möglichkeit sei, beim Kauf auf das Fairtrade-Siegel zu achten. So setzen sich Verbraucherinnen und Verbraucher ganz konkret für Frauenrechte, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit ein.

Neben der Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Prämienzahlungen für Bildungs- sowie Gesundheitsprojekte fördert Fairtrade auch die Gleichberechtigung von Männern und Frauen. In speziellen Trainings werden Frauen für Themen wie sexuelle Belästigung und Diskriminierung sensibilisiert und lernen, selbstbewusster aufzutreten. „Fairtrade schafft bessere Arbeitsbedingungen auf den Farmen und hilft Frauen, unabhängiger und stärker zu werden – auf der Arbeit, aber auch zu Hause als Frau und Mutter“, erklärt die 50-jährige Mary. Sie ist Teamleiterin einer Fairtrade-zertifizierten Rosenfarm in Kenia und selbst Mitglied im Fairtrade-Gender-Komitee, das sich für Geschlechtergleichberechtigung einsetzt. Zum Weltfrauentag reist sie gemeinsam mit "TransFair" durch Deutschland, um sich für den fairen Handel und Frauenrechte stark zu machen.