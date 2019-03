Eine Fußgängerampel soll die Bushaltestelle an der Bahn in Hesepe absichern. Foto: Heiner Beinke

Hesepe. Insbesondere zur Schulwegsicherung werden in Hesepe an der Ueffelner Straße zwei Fußgängerampeln an Bushaltestellen aufgestellt.Das ist das Ergebnis einer Verkehrsschau.