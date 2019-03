Bramsche/Rieste. In Bramsche, Achmer, Ueffeln und Rieste haben viele Kinder am Rosenmontag 2019 ausgelassen Karneval gefeiert.

Unter dem Motto „Kommt holt das Lasso raus“ hatten sich in der Dorfgemeinschaftsanlage Achmer rund 80 kleine Narren eingefunden und tanzten zum Dauerbrenner „Das rote Pferd“, sahen den beiden Tanzgruppen des SC Achmer bei ihrer Performance zu oder ließen sich von Zoe und Holger Pape aus Porta Westfalica mit etlichen Mitmachaktionen in Bewegung halten.





Bewegungsfreudig ging es ebenfalls im Forum Martinum in Bramsche zu. Hier sorgten fünf Jugendleiter aus der Gemeinde St. Martinus unter anderem mit einem Tanz auf einer immer kleiner werdenden Zeitung und weiteren Gemeinschaftsspielen für abwechslungsreichen Rosenmontagspaß für die rund 40 Kinder in Kostümen.





Verkleidet als Piraten, Fußballer, Prinzessinnen oder sogar als Kleopatra feierten 45 Kinder in der Ueffelner Schützenhalle den Rosenmontag. Zum Programm gehörte neben einer Kostümschau natürlich auch eine Polonäse und die Reise nach Jerusalem. Organisiert wurde die Veranstaltung für die Grundschüler des Ortes bereits zum zweiten Mal von einigen Müttern. Die Organisatorinnen freuten sich über die gute Resonanz, sodass der Ueffelner Kinderkarneval bestimmt auch in den nächsten Jahren wieder gefeiert wird.





„Wir sind da, um einfach mit den Kindern Spaß zu haben“, unter diesem Motto stand am Rosenmontag der Kinderkarneval in Rieste. Svenja Meier vom Jugendtreff und ihr Team hatten in Kooperation mit der Jugendpflege der Samtgemeinde Bersenbrück zum gemeinsamen Helau mit Kindern ab vier Jahren eingeladen, um mit ihnen bei Musik, Limbo und Luftballontanzen in der Gaststätte „Zur Alten Küsterei“ ein paar ausgelassene Stunden zu verbringen. Die als Kicker, Indianer, Zauberer, Cowboy, Piratin oder Fantasiewesen verkleideten Jungs und Mädchen tobten erst einmal eine Runde einfach so wild und fröhlich durch den Saal. Erster Programmpunkt war dann der Auftritt der Miniballettgruppe. Eine zweite Vorführung von einer Hiphop-Gruppe der Jugendpflege Bersenbrück folgte im weiteren Verlauf der Riester Karnevalsveranstaltung für die kleinen Jecken.