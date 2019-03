Bramsche. Wenn der TuS Bramsche als Tabellenführer der 2. Regionalliga Nord/West am Samstag, 9. März 2019, auf den Tabellenletzten TK Hannover trifft, kann die Meisterschaftsentscheidung fallen. Für die TuS-Basketballer wäre ein Erfolg auch endlich das Ende eines kleinen Heimfluchs.

Wie üblich wird die Partie um 19.15 Uhr beginnen. Knapp zwei Stunden später könnte der TuS den Titel feiern, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch zwei Saisonspiele ausstehen.

Die Ausgangslage: Auf die Red Devils wartet diesmal kein „Finale“. Auch im Fall einer Niederlage hätten die Hasestädter in den verbleibenden zwei Spielen noch gute Chance auf den Titel und den damit verbundenen Aufstieg. Der TuS hat bislang nur ein Spiel verloren. Die Verfolger aus Wolfenbüttel und Quakenbrück haben jeweils bereits vier Niederlagen auf dem Konto.

Das Risiko: Sollte Bramsche aber tatsächlich gegen Hannover verlieren, warten die zwei schwersten Auswärtsspiele der Saison auf die „Roten Teufel“. Ein Sieg in Quakenbrück (17. März) ist ebenso wenig vorprogrammiert, wie ein Erfolg beim Saisonfinale in Wolfenbüttel. Während der direkte Vergleich gegen den QTSV eine deutliche Angelegenheit ist (Bramsche gewann das Hinspiel 108:61), hat Wolfenbüttel in der IGS-Sporthalle nur mit drei Punkten Rückstand (64:67) verloren.

Der Rückblick: Der letzte Aufstieg in die 1. Regionalliga ist für Bramsche mittlerweile neun Jahre her. Am Ende der Saison 2009/10 durften die Red Devils zum letzten Mal die Meisterschaft feiern. Nach der Spielzeit 2011/12 war dann aber auch schon wieder Schluss im „Regionalliga-Oberhaus“. Der TuS entschied sich damals trotz souveränem Klassenerhalt (Platz sieben) für den freiwilligen Abstieg in die 2. Regionalliga. Ein geringeres finanzielles Risiko und ein personeller Umbruch waren vor sieben Jahren die Gründe für die Entscheidung der Bramscher Verantwortlichen.

Der Heimfluch: Seit dem freiwilligen Abstieg spielen die Red Devils im Prinzip in fast jeder Saison um den Titel mit. Zur Meisterschaft hat es dennoch nie ganz gereicht. Besonders knapp scheiterte der TuS in den Spielzeiten 2015/16 und 2017/18. In „Endspielen“ gegen Westerstede (2016) und Langenhagen (2018) war die IGS-Sporthalle zwar ausverkauft, aber verloren gingen beide Partien aber trotzdem.

Die Spieler: In Reihen der Bramscher Basketballer sind einige Spieler, die sich nur noch zu gut an die zwei bitteren „Final“-Niederlagen gegen Westerstede und Langenhagen erinnern können. Jan Philipp Seitz, Heiner Fährrolfes, Marcel Kosiol und Daniel Meyer waren bei beiden Spielen mit dabei; Lukas Kleyböcker im Jahr 2016. Für Headcoach Roland Senger ist es eine gänzlich neue Situation. Bei den Niederlagen gegen Westerstede und Langenhagen standen mit Reiner Frontzek und Dennis Wesselkamp noch andere Trainer an der TuS-Seitenlinie.

Der Kartenvorverkauf: Für das letzte Heimspiel der Saison bieten die Red Devils einen weiteren Vorverkaufstermin an. Am Freitag, 8. März 2019, gibt es zwischen 19.30 und 20.30 Uhr die Möglichkeit, im Mehrzweckraum der IGS-Sporthalle (Malgartener Straße) zuzuschlagen. Der Ticketpreis beläuft sich auf sechs Euro (ermäßigt vier Euro). Das Restkontingent gibt es am Samstag ab 18 Uhr an der Abendkasse.