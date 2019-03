Achmer. In unserer BN-Serie „Der Rote Faden – Bramscher Wirtschaft im Porträt“ stellen wir Unternehmen und Unternehmer aus der Region vor. Heute geht es um die Duni GmbH in Achmer sowie deren Geschäftsführer Fredrik Malmgren und Werksleiter Matthias Voß.

Fredrik Malmgren sitzt am Besprechungstisch und redet nicht lange um den heißen Brei herum. "Wir können nicht noch härter arbeiten, wir müssen smarter arbeiten", sagt er mit Blick auf die Beschäftigten des Duni-Werks. Smarter – Geschäftsführer Malmgren meint damit klug, effizient, pfiffig und ein bisschen schneller als die Konkurrenz.

Die Tischdeko-Spezialisten aus Achmer, die ihre Servietten, Sets und Decken wesentlich für Hotels, Restaurants, Caterer oder auch den Einzelhandel in Zentraleuropa produzieren, haben das zurückliegende Jahr dazu genutzt, die Digitalisierung und Automatisierung ihrer Produktionsabläufe voranzutreiben. "Wir sind bei der Industrie 4.0 schon auf hohem Niveau", sagt Malmgren, "wir haben bereits alle Maschinen im Werk miteinander verbunden. Nun werden sie auch interaktiv mit unseren Beschäftigten." Es gelte in den nächsten fünf bis zehn Jahren, dieses Zusammenspiel von Mensch und Maschine weiter zu optimieren. Die Anfänge jedenfalls seien gemacht.

Malmgren ist seit vier Jahren bei der Duni AB, im März 2015 ist er als Manager bei der international agierenden Unternehmensgruppe im schwedischen Malmö eingestiegen. Schon etwas länger dabei ist Matthias Voß, seit April 2013. Der Familienvater aus Ueffeln bekleidet inzwischen bei der Duni GmbH die Position des Werksleiters. Und auch er betont, in Achmer hätten alle Beteiligten "einen riesigen Umstellungsprozess" hinter sich. Doch dieser sei gelungen, obwohl nicht jeder Mitarbeiter "mit einem Smartphone oder einem Tablet aufgewachsen" sei, so Voß.

Allein bei der Duni GmbH – ohne die Logistik-Sparte – arbeiten am Kanal in Bramsche aktuell 620 Menschen.Davon ca. 400 im Bereich der Fabrik. Sie bedienen die 55 Produktionslinien am Standort und verarbeiteten zuletzt im Jahr 2018 mehr als 40000 Tonnen Rohmaterial. Die Duni ist weiterhin der größte Arbeitgeber im Stadtgebiet.

"Wir haben viel mehr Geld in das Training und die Weiterbildung unserer Mitarbeiter gesteckt als in den Jahren zuvor", erklärt Geschäftsführer Malmgren. Denn es sei das Ziel, bei der Automatisierung und Digitalisierung im Werk "wirklich jeden Beschäftigten an Bord haben und mitnehmen" zu wollen. "Jemand, der 55 Jahre alt ist und seit 20 Jahren zum Betrieb gehört, soll ja nicht raus sein. Diese Personen haben bei uns noch gute Jahre vor sich", unterstreicht der Manager. Man wolle gerade auch die älteren Mitarbeiter weiterbilden, damit diese sich wirklich als Teil der Prozesse im Unternehmen fühlen.

Zum Training bei Duni gehöre ferner die Vermittlung des Gedankens, "warum es wichtig ist, besser zu werden", sagt Malmgren. Das schließe übrigens ausdrücklich auch das Führungspersonal – und somit ihn selbst oder den Werksleiter Matthias Voß – ein. "Die Zeit des Managers, der nur in seinem Büro sitzt, ist vorbei", fügt Letztgenannter hinzu. Es gehe um eine regelmäßige Kommunikation mit den Beschäftigten, deshalb sei er häufig in den Fabrikhallen zu finden, so Voß.

"Wir bekommen viele gute Ideen von unseren Mitarbeitern hier", sagt Geschäftsführer Malmgren anerkennend. "Denn wer kann eine Maschine besser steuern als der, der täglich an und mit ihr arbeitet", möchte er wissen und gibt sich die Antwort auf seine Frage selbst: "Ich kann es jedenfalls nicht." Achmer sei, so Malmgren wörtlich, ein starkes Werk, "mit einer hohen Eigenkompetenz".

Weltweit beschäftigt die Duni-Unternehmensgruppe momentan 2450 Menschen. Produktionsstätten gibt es in Schweden, Polen, Thailand, im sächsischen Wolkenstein und in Bramsche. Dazu mehrere Büros in ganz Europa sowie in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Australien und Neuseeland. Der Jahresumsatz 2018 der Duni AB lag bei 464 Millionen Euro.