Bramsche. Eine schöne Gelegenheit für Freunde klassischer Kammermusik bieten die Matineekonzerte im Gemeindehaus der St. Martinskirche. Ihr eher informeller Rahmen und die Dauer von unter einer Stunde locken auch Besucher, die sonst nicht unbedingt ins Konzert gingen.

Die Tatsache, dass diese Matinee auf Spendenbasis stattfindet, ist sicherlich ein zusätzlicher Anreiz. So durften sich der Pianist Peter Gronemann und die Flötistin Antje Saathoff über einen vollen Saal freuen – oder um es mit Gronemanns Worten zu sagen:„Wir freuen uns, dass wir nicht zu viele Stühle gestellt haben“.

In ähnlich unterhaltsamer Form führte er durch das Programm des Vormittags, das eher unbekannten Komponisten gewidmet war. Die Eröffnung machte Eugène Bozzas „Abend in den Bergen“. Dieser französische Komponist des 20. Jahrhunderts lässt in seinen Werken immer wieder die Sehnsucht nach der Provence anklingen, so auch in diesem Stück. Die Musik changierte von impressionistischen Klängen, träumerischen Passagen zu volksliedhaften Einwürfen. Leichtigkeit und Wehmut entlockte Saathoff ihrer Querflöte, stets einfühlsam von Gronemann begleitet.

Zwischen impressionistischem Klangteppich à la Claude Debussy und expressionistischer Melodik bewegte sich Erwin Schulhoffs Flötensonate aus dem Jahr 1928. Spröde wirkte der erste Satz, bei dem die Stimmen der beiden Instrumente nicht zusammen zu passen schienen. Der nicht gerade lieblichen Melodie in der Querflötenstimme stand eine enervierende Klavierbegleitung gegenüber, die Gronemann zwar akzentuiert spielte, die aber nicht unangenehm herausstach. Ganz anders war der Charakter des zweiten Satzes, der tänzerisch und leicht klang und vom Duo zart und locker dargeboten wurde.

Dem impressionistisch verklärten dritten Satz, in dem Satthoff mit weicher Kantabilität glänzte, stand ein tänzerisch-virtuoser Finalsatz gegenüber. Dem scheinbar gängigen Beginn mit Dur-Terzen im Klavier stellt der Komponist eine freie Melodik in der Flötenstimme entgegen, sodass die erwartete Hörgewohnheit wieder nicht bedient wurde. Tänzerische Leichtigkeit und interessante Rhythmik verliehen diesem Finalsatz seinen Charakter, der überaus überzeugend von beiden Solisten dargeboten wurde.

Gefühlvoll und zart gelangen Gronemann und Saathoff Charles Marie Widors Suite für Flöte und Klavier, deren dritter Satz gespielt wurde. Den spätromantischen Melodienreichtum bedienten beide einfühlsam.

Mit einem russischen Zigeunerlied von Wilhelm Popp endete das Matineekonzert. Es fasste noch einmal sämtliche Charakteristika des Vormittags zusammen: tänzerisch, heiter, schwermütig, schelmisch, stets pointiert gespielt von Antje Saathoff und gefühlvoll begleitet von Peter Gronemann.