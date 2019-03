Neuenkirchen-Vörden. „Vörden Helau“ schallte es am Samstag, 2. März 2019 um 20 Uhr und 1x 11 Minuten aus allen Ecken der Hinnenkamper Schützenhalle, als Moderater Stefan „die Boje“ Bogott in David-Hasselhoff-Manier als Baywatch-Rettungsschwimmer die 200 bunt verkleideten Jecken zum Maskenball der Vereine BS Vörden und TV Vörden begrüßte.

Nach dem Einzug von Elferrat samt Vördener Funkengarde nutzte der amtierende Prinz des Clubs Neuenkirchener Narren (CNN) „Hardy“ die Gelegenheit, um dem Narrenvolk seine Grußworte von „jenseits der Autobahn“ zu übermitteln, die er gekonnt in Versform vortrug und dabei süffisant auf das Zusammenwachsen der beiden Ortsteile einging. Dabei brachte er sich als eine Art Heiratsvermittler ins Spiel, indem er ausführte: „Vier Singles haben wir vom CNN heute mitgebracht. Wir verkuppeln jetzt Vörden und Neuenkirchen – das wäre doch gelacht“.

Der Einzug der Masken gestaltete sich zu einem wahren Showlaufen, in das die drei maskierten Gruppen den Elferrat aktiv mit einbezog. Insbesondere der Erste Vorsitzende des Ballsport Vörden, Frank Niepel, hatte einen unerwarteten Auftritt und durfte sich in die Gruppe „Hacketarier“ einreihen, die vom Elferrat mit ihrem Motto „Während auf dem Maskenball die Narren lachen, werden im Schlachtereimuseum die Geister erwachen“ auch als Sieger prämiert wurde. Platz Zwei ging an die Wüstensöhne aus Katar, die mit ihrem Geld die Vördener Fußballwelt retten wollen, gefolgt vom „Vördener Club der alten Säcke“.

Auf die Prämierung der Masken folgte der Auftritt der Tranzgruppe „Vördener Zukunft“. Die sechs jungen Vördener Damen verleiteten das Publikum mit ihren spektakulären Einlagen zu Standing Ovations und wurden lautstark um eine Zugabe gebeten. Der Preis für die besten Kostüme ging an die Gruppe „Popcorn: Für’s Sportlerheim eine Gabe Geld muss her – keine Frage. Wir poppen ohne Ende für eure fette Spende!“ Damit hoben sie auf die Sanierung des Sportlerheims des BS Vörden ab, für die jeder Cent gebraucht wird. Für das extra mitgebrachte Popcorn baten sie die Gäste entsprechend um eine kleine Spende – mit Erfolg: das BSV Spendenschwein war am Ende der Veranstaltung gut gefüllt. Den zweiten Platz belegte das „Team Cordula Grün – ich hab‘ sie tanzen gesehen“. Rang drei ging an die Gruppe mit dem Motto „Die Scheichs kaufen sich beim BS Vörden ein und renovieren das Sportlerheim“.









Das Vördener Männerballett „Tanzmäuse“ zog anschließend als „Backstreet Boys“ in die Halle ein, um sich während der Darbietung in die „Spice Girls“ zu verwandeln. Als Zugabe gab es dann eine extra einstudierte Polka. Dieser letzte Show-Act mündete in eine Polonaise, der sich fast die gesamte Feiergemeinde samt CNN Prinz anschloss.

Der Abschluss des offiziellen Programms bedeutete gleichzeitig den Start für eine ausgelassene Carnevalsparty.