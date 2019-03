Schleptrup. Zum vierten Mal richteten "Die dicken Kugeln" in Schleptrup ihr eigenes Hobbyfußballturnier aus. Beim Kick in der Halle stand eindeutig der Spaß im Vordergrund.

„Die dicken Kugeln“ hatten zu der vierten Auflage ihres „Kugel-Cups“ eingeladen. Zehn Hobbymannschaften traten im locker genommenen Wettstreit gegeneinander um einen der verschiedenen Pokale an. Denn die Organisatoren lobten nicht nur eine Trophäen für den Turniersieger aus.

Einige weitere Disziplinen wurden prämiert. Auf dem Spielfeld ging es auch um den schönsten Torjubel, die beste Schwalbe und den besten Torriecher. Mehr vom Spielfeldrand aus konnte um den Sieg beim Einzeltrinken gewetteifert oder in der Kategorie „Meterpokal“ das Rennen aufgenommen werden.

Gaudi versprachen aber bereits die Namen der zehn angetretenen Mannschaften. Mit dabei waren unter anderem die TuS Engter Ladies und Friends, das Wolfsrudel, die Lokomotive Theke oder Palim Palim United.

Eine reine Mädelsmannschaft nahm ebenfalls am Spaßkick teil. „Baller die Waldfee“ hatten sich die sonst auf dem Volleyballfeld aktiven Damen genannt. Fußballerisch erhofften sich die jungen Frauen allerdings nicht allzu viel. Ein Mal nur war von der Hälfte der Mädels gemeinsam mit dem Ball in Bodennähe trainiert worden.

„Wir haben mehrere Torjubelchoreografien einstudiert“, versicherte Lina Rotert für die Gruppe. „Dazu müssten wir jedoch erst einmal ein Tor erzielen.“

Diese Zweifel lösten sich im Turnierverlauf jedoch zum Wohlgefallen auch der Zuschauer auf. Neun Mal konnten die Mädels den Ball im gegnerischen Tor versenken und sicherten sich mit Jubelaktionen wie einer Schlangenbeschwörungsperformance oder dem Aufbau einer lebenden Theke, auf der dann die Torschützin mit einem Glas in der Hand Platz nahm, den Pokal für den schönsten Torjubel.

Anzeige Anzeige

Mit dem Wolfsrudel gab es aus der Männerfraktion den Titelverteidiger in der Kategorie „Meterpokal“. Sportlich erfolgreich war in diesem Jahr „Palim Palim United“, die nach mehreren Jahren auf den nachfolgenden Podestplätzen nun endlich ganz oben in der Tabelle standen.