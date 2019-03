Engter. Frank Vornholt ist ein parteiunabhängiger Bewerber um das Amt des Landrates bei den Wahlen am 26. Mai. Im Rahmen seiner Vorstellungsgespräche im Landkreis Osnabrück war er in der Engteraner Niederlassung des Bierhefeveredelers Leiber zu Gast.

Bernd Schmidt-Ankum, Verwaltungsratsvorsitzender der Leiber GmbH, und Michael von Laer, Geschäftsführer, stellten dem Kandidaten aus Melle den Bierhefeextraktionsbetrieb vor. Dabei kamen auch die Ausbildung von Nachwuchs und die Gewinnung von Fachkräften intensiv zur Sprache.

„Ich möchte mir einen Eindruck verschaffen, was die Firma Leiber leistet und wo ein Landrat in der Zukunft unterstützen kann“, machte Frank Vornholt sein Motiv für den Besuch deutlich. „Wir haben alle ein Interesse an einem starken Landkreis, dessen Verwaltung den Rahmen schaffen sollte, dass die Unternehmen auch in der Zukunft erfolgreich arbeiten können.“

In den Standort in Engter hat Leiber 30 Millionen investiert. Dort werden aus Bierhefe Lebensmittel, Tiernahrung sowie Gesundheits- und Biotechnologieprodukte hergestellt.