Bramsche. Am Samstagnachmittag war die Sporthalle an der Heinrichstraße wieder zwei Stunden lang in Narrenhand. Die Turnabteilung des TuS Bramsche hatte zum Kinderkarneval eingeladen.

Zahlreiche Prinzessinnen, Polizisten, Raubtiere, Bienen, Seeräuber oder wilde Krieger kamen in die Turnhalle. Begleitet von ihren Eltern, von denen sich sogar auch einige in ein Faschingskostüm geworfen hatten, erlebte der Sportlernachwuchs unbeschwerte, fröhliche Stunden bei dem, was Kindern nun mal gerne machen, wenn sie dürfen: sich bewegen.

Dieses Mal hatten die Organisatorinnen auf die Ausgabe eines konkreten Mottos verzichtet. Jedes Kind durfte sich so verkleiden, wie es eben wollte. Das Programm selbst bestand aus freiem Spiel und Spaß an diversen Stationen. Dort konnte an Ringen gehangelt, vom hohen Kasten gesprungen oder ein Wackelparcours zwischen zwei Barren bewältigt werden. Der Gleichgewichtssinn war auch an einer zur Wippen umfunktionierten langen Bank gefordert.