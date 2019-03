Bramsche. Der Weltgebetstag der Frauen wurde auch in der St. Johanniskirche am Lutterdamm gefeiert. In diesem Jahr wurden die Inhalte unter dem Motto "Kommt, alles ist bereit" von slowenischen Frauen zusammengestellt.

Jedes Jahr wird dieser Tag mit einem besonderen Gottesdienst von christlichen Frauen in mehr als 120 Ländern gefeiert. Sein Ablauf wird dabei stets von einem anderen Land vorbereitet. Der slowenische Aufruf „Kommt, alles ist bereit“, verbreitet in diesem Jahr das Anliegen, ein Zeichen für Gastfreundschaft und Miteinander zu setzen.

Slowenien eigentlich als Erholungsort für Gott gedacht

Mit einer Eingangsgeschichte, der zufolge Gott vergessen hatte einer kleinen Menschengruppe ihr Land zuzuweisen und sie schließlich in ein Land mit einem schönen Küstenstreifen, sanften Weinbergen, grünen Wäldern, hohen Bergen, Wasserfällen und Bächen sandte, begann der Gottesdienst. Dieses kleine Land war eigentlich als Erholungsort für Gott selbst gedacht gewesen, doch jetzt kamen die Slowenen dort zu ihrem Land.

Fünf Frauen waren es, die für den Gottesdienst ganz unterschiedliche Erfahrungen in ihrer Heimat Slowenien niedergeschrieben hatten. Heidi Funke, Susanne Beutler, Mareile Niemann-Thomas, Annegret Vije und Almut Bruning verliehen diesen Frauen die deutsche Stimme.

Berichte aus der Lebenswelt der Frauen

Da war die Witwe, die in der sozialistisch-kommunistischen Staatsform als religiöser Mensch ausgegrenzt und bereits bei ihrer Ausbildung behindert wurde. Dann die junge Frau, die von ihren Schwierigkeiten berichtete, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Die 80-jährige Marija beschrieb das Leiden unter der Arbeitslosigkeit in ihrer Familie und dass sie auf dem eigenen kleinen Bauernhof ihren Bedarf produzieren und nun von der kleinen Rente leben müsse.

Alkoholmissbrauch und familiäre Gewalt gehörten zu den Erlebnissen einer weiteren Frau. Die letzte Slowenin schilderte die sozialen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Roma, einer ethnischen Minderheit in Slowenien, die ohne Wasser und Strom in ihren Häusern auskommen müssen und deren Kinder nicht regelmäßig zur Schule gehen können und auch sonst ausgeschlossen werden.

Mehr als 100 Projekte

All diese Erlebnisberichte wurden begleitet vom Dank für Gottes Hilfe für Frauen, die ihre Kinder liebevoll aufziehen sowie für Großeltern, die den christlichen Glauben erhalten, aber auch von der Fürbitte für Familien, die unter Alkoholmissbrauch leiden und von der Bitte um die Fähigkeit, ethnische Minderheiten, Menschen mit Beeinträchtigungen und Asylsuchende anzunehmen und wertschätzen zu können.

Der Weltgebetstag ist eine weltweite ökumenische Frauenbewegung die, begeistert von den Stärken der beteiligten Frauen, an deren Sorgen im Gebet Anteil nimmt und die Ermutigung im Glauben sucht. Mit mehr als 100 Projekten unterstützt diese Bewegung die Vision von einer Welt, in der alle Frauen selbstbestimmt leben können. Im aktuellen Jahr kommen insbesondere die Partnerorganisation in den Genuss der beim Weltgebetstag erhaltenen Kollekte, die sich in verschiedenen Ländern dafür einsetzen, dass Frauen mit am Tisch sitzen. Als Sinnbild hierfür wurde in diesem Jahr der gedeckte Tisch gewählt, an dem noch Platz ist.