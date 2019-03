Zum zehnten Mal Buslotsen in Bramsche ausgebildet CC-Editor öffnen

Der aktuelle Jahrgang der Buslotsen. Foto: Holger Schulze

Bramsche. Zum zehnten Mal fand in Bramsche eine Ausbildung für Buslotsen statt. 16 Mädchen und Jungs aus den Jahrgangsstufen sieben und acht der Haupt- und der Realschule, der IGS und dem Gymnasium wurden in zwei Mal fünf Stunden auf das Ehrenamt in den Schulbussen vorbereitet.