Verkauffsoffener Sonntag in Bramsche in erster Instanz gekippt CC-Editor öffnen

Das Frühlingserwachen mit Blumen- und Gewerbeschau ist eine der bestbesuchten Veranstaltungen in Bramsche. Archivfoto: Holger Schulze

Bramsche. Das Verwaltungsgericht Osnabrück hat den verkaufsoffenen Sonntag zum "Frühlingserwachen" am 10. März 2019 in Bramsche abgelehnt. Der Förderkreis Freundliches Bramsche will deshalb jetzt das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg anrufen.