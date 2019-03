Die MaßArbeit

Die kommunale Arbeitsvermittlung MaßArbeit ist seit 2005 als Tochter der Optionskommune Landkreis Osnabrück in alleiniger Trägerschaft für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) zuständig und damit zugelassener kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Das bedeutet, dass die MaßArbeit neben der Gewährung von Geldleistungen auch alleinverantwortlich für die Beratung, Arbeitsvermittlung und Arbeitsförderung aller Leistungsberechtigten nach dem SGB II im Landkreis Osnabrück zuständig ist. Dieses so genannte „Optionsmodell“ nutzen bundesweit 104 Landkreise und kreisfreie Städte. Die MaßArbeit begleitet die Bewerberinnen und Bewerber in acht Außenstelle. Die Außenstelle Bramsche betreut Leistungsempfänger in Bramsche und Wallenhorst.