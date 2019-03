Bramsche. Wer neu nach Bramsche zieht oder aus anderen Gründen einen Hausarzt sucht, hat im Moment kaum Chancen als Patient aufgenommen zu werden. Eine Umfrage unter den Bramscher Hausarztpraxen zeigt: Alle haben einen Aufnahmestopp verhängt.

Immer wieder ist die hausärztliche Versorgung in Bramsche Thema in den sozialen Netzwerken. Viele Zugezogene berichten dort etwa, dass sie große Schwierigkeiten haben, einen neuen Hausarzt zu finden.

Umfrage in Bramscher Hausarztpraxen

Um diesem Problem auf den Grund zu gehen, hat die Redaktion der Bramscher Nachrichten alle Hausarztpraxen kontaktiert, die in der Rubrik Hausärzte oder Allgemeinmediziner auf der Weißen Liste der Bertelsmann Stiftung geführt werden. Dabei haben wir uns als normale Patienten ausgegeben. Ergebnis: Nur zwei der insgesamt zehn angerufenen Praxen nehmen noch Patienten dauerhaft in ihre Patientenkartei auf. Allerdings befinden sich beide Praxen in Engter. In beiden Fällen wiesen die Mitarbeiter darauf hin, dass die Praxen zwar Patienten aufnehmen, allerdings ausschließlich solche aus Engter und den umliegenden Ortsteilen. Patienten aus Bramsche werden zwar als Notfälle behandelt, aber nicht in die Patientenkartei aufgenommen.

Die in Vörden ansässige Hausarztpraxis nimmt auf Nachfrage ebenfalls keine neuen Patienten auf. Einzig die Praxis in Neuenkirchen (Oldenburg) hat zurzeit noch Kapazitäten frei. Der Hausarzt in Rieste sucht schon seit Jahren einen Nachfolger.

Weiße Liste der Bertelsmann-Stiftung Die Weiße Liste der Bertelsmann-Stiftung soll ein Wegweiser im Gesundheitswesen für Patienten sein. Sie können auf der Internetseite weisse-liste.de etwa nach dem für sie am nächsten gelegenen oder am besten geeigneten Krankenhaus, Arzt oder Zahnarzt suchen. Über die App lassen sich ebenfalls Ärzte suchen, außerdem können sich Nutzer Fachbegriffe erklären lassen, sich über Gesundheitsthemen informieren oder Merk- und Checklisten nutzen. Außerdem können sich Patienten Diagnosen übersetzen lassen. Karl-Josef Laumann, Patientenbeauftrager der Bundesregierung, ist Schirmherr des Projekts.

Für Patienten in Bramsche, die entweder gerade zugezogen sind oder aus anderen Gründen einen neuen Hausarzt suchen, bedeutet dies, dass sie warten müssen, bis wieder Kapazitäten frei sind. Wie lange das dauert, kann aber derzeit niemand sagen. Immerhin eine Praxis signalisierte, dass es Mitte des Jahres mit einer dauerhaften Aufnahme in die Patientenkartei klappen könnte. Eine weitere Praxis soll allerdings zum Jahresende geschlossen werden, sodass es schon bald darauf erneut zu Engpässen kommen könnte.

Anzeige Anzeige

Was sagt die Kassenärztliche Vereinigung?

Die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) in Osnabrück war am Freitag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Im Sommer 2018 war die hausärztliche Versorgung in Bramsche allerdings schon einmal Thema. Damals sagte KVN-Sprecher Norbert Wrase unserer Redaktion, der Versorgungsgrad für den hausärztlichen Planungsbereich Bramsche, zu dem auch die Samtgemeinde Neuenkirchen und die Samtgemeinde Bersenbrück gehört, liege bei 109,8 Prozent. Alles was über 100 Prozent ist, bedeutet, dass die Versorgung sichergestellt ist. Der Stand der Versorgung sei deshalb „in der Region noch durchschnittlich als gut zu bezeichnen“, so Wrase damals weiter.

Was sagen die niedergelassenen Ärzte?

Konrad Schneider-Grabenschröer betreibt eine Hausarztpraxis in Neuenkirchen bei Bramsche und ist zugleich Sprecher der niedergelassenen Ärzte für den Planungsbereich Bramsche. Er weiß um die schwierige Situation und widerspricht KVN-Sprecher Wrase vehement:

"Für die KVN ist alles palletti, dabei brennt es in Bramsche lichterloh."

Schneider-Grabenschröer hat auch eine Erklärung dafür, wie die doch sehr unterschiedlichen Sichtweisen zustande kommen: "Der Planungsbereich ist einfach zu groß. Während es in einigen Teilen eine Überversorgung gibt, haben wir in Bramsche eine Unterversorgung. Das taucht aber in den Zahlen nicht auf, weil das über- und unterversorgte Gebiet nur gemeinsam aufgeführt werden", erklärt der Mediziner. Die von der KVN berechnete Versorgungsquote liegt laut Schneider-Grabenschöer für den Planungsbereich Bramsche aktuell bei 106,5 Prozent. Für die KVN gibt es damit in der Region sogar eine Übersorgung, obwohl derzeit kein Bramscher Hausarzt mehr Patienten aufnimmt.



Zwei Praxen wurden geschlossen

Verschärft wurde die Situation in der Tuchmacherstadt vor etwa einem Jahr durch die Schließung von zwei Hausarztpraxen. Zunächst verstarb im Frühjahr Dietmar Kern. Kurze Zeit später schloss Dr. Paul Krause aus persönlichen Gründen seine Praxis. "Allein wir haben mehr als 300 Patienten der nun geschlossenen Praxen aus Bramsche übernommen", berichtet Konrad Schneider-Grabenschöer. Inzwischen musste er selbst auch einen Aufnahmestopp für seine Praxis verhängen. "Durchschnittlich hat jeder Hausarzt in Niedersachsen 950 Patienten. In Bramsche sind alle Hausärzte über dieser Zahl und ich selbst habe 1500 Patienten." Er kritisiert, dass die Patienten allein gelassen würden und die wichtige Arzt-Patienten-Beziehung unter solchen Umständen leide.

Wie geht es weiter?

Um die Versorgung vor allem in Bramsche zu verbessern, fordert Mediziner Schneider-Grabenschröer die Planungsbereiche deutlich zu verkleinern, um möglichen Unterversorgungen entgegenwirken zu können. Zudem fordert er die Abschaffung von Budgetobergrenzen für Hausarztpraxen im ländlichen Raum, damit alle Patienten, die behandelt werden müssen, auch behandelt werden können. Darüber hinaus müssten die Praxen von unnötiger Bürokratie befreit werden, um sich wieder mehr den Patienten widmen zu können.

Schneider-Grabenschröer hat nach eigenem Bekunden bereits mit der Stadt über die Probleme in der hausärztlichen Versorgung gesprochen: "Sie sind sehr bemüht, einen neuen Hausarzt für die Stadt zu gewinnen, aber viele junge Mediziner wollen unter diesen Umständen keine Praxis übernehmen."