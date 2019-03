Bramsche. Am Freitag, 1. März 2019 hat in der Großen Straße in Bramsche eine Thalia-Filiale eröffnet. Die Buchhandelskette hat die frühere Buchhandlung Gottlieb übernommen.

Nur 14 Tage war das Ladenlokal in der Fußgängerzone geschlossen, nachdem Michael Gottlieb Mitte Februar nach mehr als 30 Jahren als Buchhändler in den Ruhestand gegangen war. Währenddessen wurde vor allem hinter den Kulissen umfangreich renoviert. Dem Unternehmenskonzept folgend sei das Angebot in Themenwelten gegliedert, erläutert der neue Filialleiter Roland Schweermann. Der gelernte Buchhändler war zuvor in der Thalia-Niederlassung in Rheine und vorher auch in inhabergeführten Häusern tätig. So findet sich auch in Bramsche in einem der Verkaufsfläche und dem Standort angepassten Sortiment alles, was das Herz des Bücherfreundes begehrt - vom Krimi über den historischen bis zum Liebesroman , vom Kinderbuch über den Reiseführer bis zu den Werken lokaler Autoren.

"Regionale Angebote wichtig"

"Regionale Angebote sind mir besonders wichtig" unterstreicht Schweermann und sieht sich damit durchaus in der Tradition seiner Vorgänger. Bücher zur Geschichte Bramsches oder Reproduktionen von Publikationen des Kreisheimatbundes sind darunter aber Kochbücher mit regionalen Spezialitäten. Zur Saison möchte Schweermann das Sortiment noch um Karten und Führer für Radtouristen und Wanderfreunde ergänzen. Anders als vielfach angenommen, hätten bei Thalia Leitungen der Buchhandlungen vor Ort einen großen Einfluss auf ihr Angebot.

Eine weitere Tradition möchte Schweermann ebenfalls fortführen: Die Buchhandlung wird sich auch in Zukunft an Veranstaltungsreihen wie dem Literaturprojekt "Nimm dir ein Buch" oder dem Ferienspass beteiligen. Auch musikalische Veranstaltungen oder Buchvorstellungen und weitere Lesungen "nach Ladenschluss" könnte er sich vorstellen. "Eine Buchhandlung soll ein Treffpunkt sein", sagt Schweermann und sieht darin eine Chance des stationären Buchhandels, gegen die Onlinekonkurrenz zu bestehen.

Im übrigen: Im Obergeschoss findet der Kunde weiterhin Schreib- und Papierwaren, ergänzt allerdings um ein Angebot an Geschenkartikel - vom niedlichen Plüschhasen bis zum ausgefallenen Kaffeebecher. Und zum Schuljahresbeginn können auch wieder Schulbücher bestellt werden.