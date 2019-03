Bramsche. Das Bramscher Greselius-Gymnasium hat eine neue französische Partnerschule. Im Rahmen des Austauschs mit Frankreich halten sich zurzeit 27 Schülerinnen und Schüler des "Lycée Jean Prévost " aus Montevilliers in der Normandie in Bramsche auf.

Organisatorin auf französischer Seite ist die gebürtige Deutsche Gitta Keller, die bislang an der bisherigen Partnerschule, dem "Collège Pablo Picasso" als Deutschlehrerin tätig war. Nach ihrem Wechsel an das Lycée im Jahr 2016 rief sie auch dort einen Austausch ins Leben. Hintergrund waren positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem Bramscher Gymnasium und bestehende Kontakte mit den Kolleginnen der Fachgruppe Französisch. Auf deutscher Seite ist Anke Wilmes für die Organisation des Austausches verantwortlich.

Im Mittelpunkt des Aufenthaltes steht die Begegnung zwischen den gleichaltrigen Jugendlichen. Auf dem Programm der Schüler der Jahrgänge 10 und 11 stehen daher ein Kennenlerntag, ein kompletter Schultag mit Teilnahme am Unterricht, aber auch ein Ausflug zum Piesberg mit Stollenbesichtigung und Geocaching, eine Stadtführung durch Osnabrück und ein Ausflug zum Auswandererhaus in Bremerhaven.

Der Austausch erfreut sich am Gymnasium offenbar großer Beliebtheit. Mehr als die Hälfte der jungen Bramscher nimmt bereits zum zweiten Mal an der Begegnung teil. Hannah Schwerdt und Sophie Grade haben erneut ihre Austauschpartnerinnen wieder, die vor zwei Jahren schon einmal dabei waren. Damals besuchten sie noch das College in Bramsches Partnerstadt Harfleur.