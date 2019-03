Wettbewerb der Natur AG: Was fliegt denn da in Bramsche? CC-Editor öffnen

Carsten Fuchs präsentiert den Fragebogen der Natur AG. Foto: Heiner Beinke

Bramsche. "Was fliegt denn da in Bramsche?" So heißt ein Wettbewerb, mit dem die Natur AG Bramsche heimische Gartenvögel bekannter machen will. Er läuft noch bis Ende März.