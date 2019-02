Lappenstuhl. Aufregung in Lappenstuhl: Ein Unbekannter zerschießt dort Laternen und Scheiben von Schaukästen.Die Stadt Bramsche sucht Zeugen.

"Das ist wirklich kein Spaß mehr," ärgert sich Anette Marewitz. Seit knapp einer Woche bekommt die Ortsbürgermeisterin beinahe tägliche neue Meldungen über derartige Sachbeschädigungen. Schaukästen und Laternen am Ernst-Bettermann-Platz, Scheiben am Siedlertreff und der Schaukasten an der Thomaskapelle seien schon getroffen und beschädigt worden.

Unklar ist, ob der Täter ein (Luft-)Gewehr, eine Zwille oder etwas anderes benutzt.Die Ortsbürgermeisterin appelliert an mögliche Zeugen, sich bei der Polizei, Tel. 05461/93100 oder der Stadt, Tel. 05461/830, zu melden.