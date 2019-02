Bramsche. Die Basketballer von den TuS Red Devils Bramsche können im nächsten Heimspiel die Meisterschaft in der 2. Regionalliga perfekt machen. Für die Partie wird ein Kartenvorverkauf angeboten.

Es ist angerichtet: Nach 15 Saisonspielen mit nur einer einzigen Niederlage können die Basketballer von den TuS Red Devils Bramsche im nächsten Heimspiel mit einem weiteren Sieg die Meisterschaft in der 2. Regionalliga unter Dach und Fach bringen und damit den Aufstieg in die 1. Regionalliga sichern.

Für das Spiel am Samstag, 9. März 2019, um 19.15 Uhr in der IGS-Sporthalle an der Malgartener Straße gegen den Tabellenletzten TK Hannover bieten die Red Devils einen Kartenvorverkauf an: Am Freitag, 1. März, von 18 bis 21 Uhr gibt es die Tickets im Mehrzweckübungsraum in der Halle. Erwachsene zahlen 6 Euro, Ermäßigungsberechtigte 4 Euro. Am Spieltag wird bereits ab 18 Uhr Einlass sein, teilen die „Devils“ zudem mit.