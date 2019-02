Bramsche. Das Bramscher Greselius-Gymnasium besteht 2019 50 Jahre. Das soll mit einem großen Schulfest, einer Jubiläumsparty und einer Schulfahrt in die Toskana und nach Florenz gefeiert werden.

1969 - es war eine Zeit des Umbruchs. Willy Brandt wurde zum Kanzler gewählt. Der Amerikaner Neil Armstrong betrat als erster Mensch den Mond. Seit 1968 protestierten Studenten gegen verkrustete Strukturen an den Universitäten, der Zugang zu Bildung sollte breiteren Schichten möglich sein. Auch in ländlichen Regionen wurden in diesen Jahren verstärkt Gymnasien eingerichtet. Das Greselius-Gymnasium in Bramsche ist eines von ihnen.

"Testfahrt in die Toskana"

Seit seit Beginn des aktuellen Schuljahres 2018/19 laufen im Gymnasium an der Malgartener Straße die Vorbereitungen für die Jubiläumsfeiern, die "sich auf den September konzentrieren werden", wie Schulleiterin Barbara Bolz sagt. Schon im August 2018 liefen Schüler und Lehrer Runde um Runde um den Hasesee, um mit einem Sponsorenlauf möglichst viel Geld für die Schulfahrt zusammen zu bekommen. Eine Schüler-AG gründete sich, die im Herbst 2018 bereits eine "Testfahrt" in die Toskana unternahm, um schon einmal den Campingplatz, auf dem die Schule ihr Quartier beziehen will, zu testen und Ideen für die weitere Vorbereitung zu sammeln. Die jungen Leute arbeiten inzwischen an kleinen Reise- und Sprachführern, erarbeiten ein Führungsprogramm, bereiten Spiele, kleine Events und ein Sportprogramm für die Zeit in Italien vor. Gleich zu Beginn der Vorbereitungen wurde ein Sozialfonds eingerichtet. "Es soll in keinem Fall am Geld scheitern", sagt Schulleiterin Barbara Bolz bei der Vorstellung des Jubiläumsprogramms.

Vor den Herbstferien

Die Schulgemeinschaft, das heißt alle Schüler vom sechsten Jahrgang an, macht sich am 25. September 2019 mit Bussen der Firma Höffmann aus Vechta auf den Weg und werden am 2. Oktober zurück erwartet. Nach dem anschließenden Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober beginnen die Herbstferien, so dass jeder ausreichend Zeit hat, sich von der sicherlich anstrengenden Reise zu erholen.

Nur die Fünftklässler müssen zuhause, das heißt, in der Schule, bleiben. "Die Kinder sind noch ganz neu an der Schule. Da die Fahrt gleich zu Anfang des Schuljahres stattfindet, sind die Bindung innerhalb der Gruppen und auch die an die Klassenlehrer noch nicht so ausgeprägt", erklärt Bolz. Viele Kinder seien zu diesem Zeit auch noch nie länger von der Familie getrennt gewesen, befürchtet die Schulleiterin doch heftige Heimwehphasen. Für die fünften Klassen wird es darum während dieser Zeit eine Projektwoche geben, bei der etliche Gemeinschaft stiftende Aktionen auf dem Programm stehen.

"Summer of 69" beim Schulfest

Bei dem großen Schulfest am 6. September sind sie allerdings schon dabei. "Summer of 69" lautet das Motto, das einem Song von Bryan Adams entnommen ist. "Klassen, Arbeitsgemeinschaften und Fachgruppen werden Themen der Zeit aufnehmen", sagt Bolz und denkt dabei unter anderem an Aspekte wie Mode, Erziehung, Frauenrechte, Technik, die als Film, Show, Quiz uns so weiter umgesetzt werden könnten. Der offizielle Teil mit Reden und Festgästen werde in das Schulfest integriert, solle aber eher knapp gehalten werden, verspricht die Schulleiterin.

Am 14. September folgt dann die Jubiläumsparty, zu der neben älteren Schülern und dem Kollegium besonders alle Ehemaligen eingeladen sind. So weit möglich, sollen alle Ehemaligen angeschrieben werden, darüber hinaus setzt Bolz auf eine Art Schneeballsystem: "Es wäre schön, wenn alle, die noch in Bramsche sind, ihre Kontakte nutzen und die Einladung weiterverbreiten könnten, damit möglichst viele kommen. Die Feier soll einen echten Wiedersehens-Charakter haben". Ein Profi-Caterer, der auch größere Firmenevents ausrichtet, wurde bereits mit der Organisation der Veranstaltung beauftragt.

Parallel zu Schulfest und Jubiläumsparty wird eine Plakatausstellung zu Geschichte und Entwicklung der Schule zu sehen sein.