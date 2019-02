Bramsche. Die Einwohnerzahl von Bramsche wird in den kommenden Jahren sinken, der Altersdurchschnitt steigen. Das zeigt die aktuelle vom Landkreis Osnabrück erstellte Bevölkerungsprognose 2018 – 2035, die weitere interessante Daten über die Tuchmacherstadt bereithält.

30.327 Einwohner hatte Bramsche am 31. Dezember 2017, dem für die Bevölkerungsprognose zugrunde gelegten Stichtag. Bis 2035 wird die Einwohnerzahl demnach um 1,7 Prozent sinken auf 29.798 – der Rückgang wird also recht gering sein, deutlich bildet sich allerdings auch in Bramsche der demografische Wandel ab. Während derzeit der Anteil der Bramscher im Alter von mindestens 65 Jahren bei 21 Prozent liegt, wird er 2035 schon 29 Prozent betragen. Den größten Zuwachs verzeichnet dabei die Gruppe der 65- bis 79-Jährigen mit einem Plus von 1918 Personen (+43,3 Prozent), es wird aber auch 448 mehr Bramscher geben, die 80 bis 99 Jahre alt sein werden (+24,3 Prozent).



Konstant bleiben wird der Anteil der 0 bis 17 Jahre alten Bramscher mit 17 Prozent an der Gesamteinwohnerzahl. Einen deutlichen Rückgang erfährt hingegen die Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen, deren Anteil von 62 auf 54 Prozent sinkt. Besonders stark betroffen mit einem Rückgang um 17,3 Prozent (1984 Personen) sind dabei die 40- bis 64-Jährigen.

Besonders deutlich wird der Wandel bei einem Blick zurück in das Jahr 2000: Damals gehörten noch 22 Prozent aller Bramscher der Altersgruppe der 0- bis 17-Jährigen an, die 18- bis 64-Jährigen machten so wie heute 62 Prozent aus, die Gruppe der mindestens 65-Jährigen aber nur 16 Prozent.

Der "natürliche Saldo" – das Verhältnis von Geburten und Sterbefällen – ist in Bramsche bereits seit 2009 negativ. 2008 war also das letzte Jahr, in dem es mit einem Plus von 61 mehr Neugeborene als Sterbefälle gab. Dass die Einwohnerzahl der Tuchmacherstadt in den vergangenen Jahren insgesamt – wenn auch mit Schwankungen – gewachsen ist, liegt derweil allein an einem recht starken Zuzug von Menschen nichtdeutscher Nationalität. Bei den Ausländern – nicht mitgerechnet die Zahlen der LAB Hesepe – lag der sogenannte Wanderungssaldo seit 2013 durchgängig im positiven Bereich – "zum Teil sogar sehr deutlich", wie das Landkreis-Referat feststellt. "Wenig überraschend" sei zudem, "dass sich die Wanderungsgewinne fast ausschließlich auf die mittleren und jüngeren Altersgruppen beschränken."



Hingegen verließen im letzten Erhebungszeitraum von 2011 bis 2017 mehr Deutsche Bramsche, als hinzugekommen sind, darunter stark vertreten die Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen im Rahmen von "Bildungswanderungen", die also zu Studium oder Ausbildung fortgezogen sind.

Welche Ortsteile wachsen werden 30.327 Menschen lebten am 31. Dezember 2017 in Bramsche. 29.798 werden es laut Prognose im Jahr 2035 sein. Der Landkreis Osnabrück hat zwar nicht ortsteilgetreu die Entwicklung der Einwohnerzahlen erfasst, sondern Einheiten zusammengefasst. Dennoch zeigt sich gut, wo Bramsche wachsen und wo es verlieren wird. Die erste Zahl gibt jeweils den Stand Ende 2017 an, die zweite die Prognose 2035: Bramsche gesamt: 30.327 / 29.798

Bramsche und Epe: 14.793 / 14.173

Achmer, Pente: 4306 / 4348

Balkum, Hesepe, Sögeln, Ueffeln: 4622 / 4442

Engter: 2814 / 3154

Evinghausen, Kalkriese, Lappenstuhl, Schleptrup: 3793 / 3663

Landkreisweite Entwicklung



Für den gesamten Landkreis Osnabrück war bereits erstmals in der Bevölkerungsprognose 2015 – 2035 ein verstärkter Zuzug in die Region berücksichtigt worden. War man bis dahin von einer langfristig sinkenden Bevölkerungszahl ausgegangen, korrigierte man damals die Prognose und ging davon aus, die Einwohnerzahl in den kreisangehörigen Kommunen von 354.000 am 31. Dezember 2014 auf 359.000 im Jahr 2035 steigen werde. Zu dem Umschwung trugen auch hohe Geburtenzahlen bei. In der aktuellen Prognose geht man nunmehr kaum verändert von 359.894 Einwohnern aus. Es wird jedoch deutliche Verschiebungen bei den einzelnen Altersgruppen geben. Bei der Altersgruppe der Zehn- bis 17-Jährigen wird es bis 2035 fast zwölf Prozent weniger Menschen geben, während bei den 65- bis 79-Jährigen ein deutlicher Zuwachs von mehr als 46 Prozent erwartet wird.

Nachbarkommunen

Ein Blick in die benachbarten Kommunen: Die Samtgemeinde Bersenbrück wird vergleichsweise stark wachsen. Wurden Ende 2017 noch 29.620 Einwohner gezählt, sollen es 2035 bereits 32.270 sein. 3899 Einwohner wird demnach Rieste haben, Ende 2017 waren es 3498. In der Samtgemeinde Neuenkirchen hingegen soll die Einwohnerzahl von 10.233 auf 9854 sinken, in Wallenhorst von 23.301 auf 21.943.