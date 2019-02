Bramsche. Durch eine verlorene Wette sind Gert und Bärbel Gerlach aus Bramsche zu ihrem ungewöhnlichen Motorsporthobby Unimoto-Drag-Race gekommen. Mit ihrem Team, den Flying Sailors suchen sie nun einen Platz zum Üben.

Beim Unimoto-Drag-Race handelt es sich wörtlich übersetzt um ein Beschleunigungsrennen mit einem Motorrad, das nur einen Reifen hat. Deshalb wird es auch Unicycle-Rennen genannt. Die Teilnehmer dieser Rennen haben also im wahrsten Sinne des Wortes ein Rad ab. Und das muss auch so sein, denn sonst dürften sie gar nicht an den Start gehen. Statt eines Vorderreifens haben die Motorräder vorne zwei Kufen. Ab dem Start des Rennens dürfen diese allerdings nicht mehr den Boden berühren, sonst ist der Teilnehmer ausgeschieden. Die Renndistanz beträgt immer 30,48 Meter (zehn Fuß).

Total verrückter Rennsport Neben dem eigentlichen Rennen gibt es beim Unimoto-Drag-Race meist ein buntes Rahmenprogramm wie Konzerte und ähnliches. Die Teilnehmer machen ihre Maschinen auffällig zurecht und verkleiden sich. Zum "Werner-Rennen" auf dem Flugplatz Hartenholm in Schleswig-Hosltein, bei dem neben anderen Wettbewerben auch die "Internationalen Deutschen Meisterschaften" im Unicycle ausgetragen wurden, kamen mehr als 30.000 Besucher.

Gepackt hat es vor allem Bärbel Gerlach beim Eagles Cup in Arnsberg bei Dresden. "Ich habe das Rennen gesehen und gedacht: 'Wow, das will ich unbedingt auch ausprobieren'." Das war im Mai vergangenen Jahres. Damals ist die Bramscherin mit ihrem Mann Gert nach Arnsberg gekommen, damit dieser seine Wettschuld einlösen kann. Die bestand darin, bei einem Unimoto-Drag-Race an den Start zu gehen.

Ob der Begeisterung seiner Frau begann Gert Gerlach schon kurze Zeit später zusammen mit Freunden und Bekannten an einer Maschine für sie zu bauen – allerdings mit Elektroantrieb. "Darauf hat mein Mann bestanden. Er meint, das ist nicht so gefährlich", sagt Ehefrau Bärbel. Nur drei Monate später ging sie dann mit ihrer "Excalibur" genannten Maschine beim "Werner"-Rennen auf dem Flugplatz in Hartenholm in Schleswig-Holstein zum ersten Mal an den Start.

Internationale Rennen

Inzwischen hat das Team zwei weitere Motorräder umgebaut und bereits an Rennen in Belgien, der Schweiz, Russland und den Niederlanden teilgenommen. Zuletzt waren sie Mitte Februar bei einem Rennen in Polen. "Wir sind aber nicht an den Start gegangen. Das war uns zu gefährlich", berichtet Bärbel Gerlach. Die Rennstrecke sei auf einem zugefrorenen See gewesen und die Temperaturen hatten bereits den Nullpunkt überschritten. Spaß hatten sie aber trotzdem.









Doch wer erfolgreich sein will, muss auch üben und genau daran hapert es zurzeit beim Bramscher Team. Schrauben und schweißen können sie in einer kleinen Werkstatt auf dem Hof Pöppe in Hesepe, ein Übungsgelände aber fehlt noch. "Wir brauchen gar nicht so viel Platz. Ein Gelände, das etwa 100 Meter lang und 30 Meter breit ist, würde eigentlich reichen", sagt Bärbel Gerlach. Trotzdem waren sie bei der Suche bisher nicht erfolgreich.

Zweimal hätten sie fast eine Zusage gehabt, doch potenzielle Vermieter schreckten vor möglicher Lärmbelästigung der Nachbarschaft zurück. "Dabei fährt meine Maschine mit einem Elektromotor. Die ist gar nicht so laut", fügt die Motorsportlerin hinzu.

Passende Fläche parat?

Wer den Flying Sailors helfen möchte und eine passende Fläche parat hat, kann sich per Mail an Gert Gerlach wenden: gertgerlach@ymail.com