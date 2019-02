Bramsche. Junge Bramscherinnen und Bramscher sind in aller Welt als Freiwilligendienstleistende unterwegs. Bei aller Verschiedenheit der Träger und der jeweiligen Anforderungen: Sie alle reizt es, neue Welten kennenzulernen. In unserer Reihe „E-Mail aus...“ berichten sie über ihre Erfahrungen. Heute schreibt Franziska Rulhof aus Namibia.

Ein Freiwilligendienst ist eine wundervolle Gelegenheit, ein fremdes Land kennenzulernen. Während man bei der Arbeit mit den Menschen des Landes in Kontakt kommt, ihre Kultur und vielleicht auch Sprache zu verstehen lernt, bekommt man auf Reisen die Natur und Geschichte eines Landes zu spüren.

Namibia ist eines der schönsten Länder, die ich bisher bereisen durfte. Es verzaubert mit verlassenen Wüstenlandschaften, endloser Savanne, zerklüfteten Felsen und einer atemberaubenden Tierwelt. Und obwohl der Tourismus hier schon längst zu einem der wichtigsten Wirtschaftszweige geworden ist, haftet an diesem einsamen Land im Süden Afrikas noch immer der Duft von Abenteuer. Wenn man auf schnurgeraden Straßen stundenlang keiner Menschenseele begegnet oder sich mit dem Geländewagen durch Gebirgspässe kämpft, fühlt man sich wie auf einer echten Entdeckertour.





Dabei muss man auf solchen Reisen nicht mal auf Komfort verzichten. Gästefarmen, Lodges, Hotels, Campingplätze und Backpackers sind über das ganze Land verstreut und bieten alles, was das Herz begehrt: einen Pool samt gemütlicher Bar, leckeres Essen und (meistens) eine saubere und geräumige Unterkunft. Namibia ist schon lange nicht mehr nur für Menschen mit dickem Portemonnaie bereisbar. Einen geländegängigen Mietwagen mit Campingausrüstung bekommt man schon für recht wenig Geld und wer bereit ist, im Dachzelt zu schlafen und sich sein Essen selbst zu kochen, kommt auch bei der Unterkunft und Verpflegung günstig weg.

Auf Quads durch die Wüste

Selbst wir Freiwillige können auf diese Weise unser Gastland erkunden. Im Norden Namibias haben wir am Fluss Okavango unter Schatten spendenden Bäumen die Seele baumeln lassen. Im Etosha Nationalpark durften wir vom Auto aus einer Elefantenfamilie beim Planschen zusehen. Am Atlantik im beschaulichen Kolonialstädtchen Swakopmund sind wir auf Quads durch die Wüste gefahren und in der Namib haben wir den Sonnenaufgang von der höchsten Düne der Welt angeschaut. Wir haben uns dem Gebrüll - und dem Gestank -einer Robbenkolonie ausgesetzt, sind am Waterberg auf David Livingstones Spuren gewandert und haben nachts am Wasserloch auf das verräterische Rascheln im Busch gewartet.

Reisen in Namibia ist so ganz anders als in Europa. Hier gibt es nicht viele Museen, die den Besuch wirklich wert sind. Beeindruckende Bauwerke oder historische Schauplätze sucht man auch eher vergeblich. Dafür bekommt man die geballte Ladung Natur. Mit allem was dazu gehört: platten Reifen auf Schotterpisten, Skorpionen im Schuh, kalten Nächten und heißen Tagen.

Und obwohl Namibia noch so viele andere schöne Dinge zu zeigen hat, weiß ich schon jetzt: diese Eindrücke, diese Gerüche, diese Geräusche werde ich nie vergessen. Um nichts in der Welt würde ich die Arbeit mit den Kindern an meiner Schule missen wollen. Aber diese Reisen sind ein ebenso wichtiger Teil meines Freiwilligendienstes. Diese Reisen, bei denen die Großartigkeit der Natur die Winzigkeit des Menschen in die einzig richtige Perspektive rückt.